  • В РПЛ начнут фиксировать ошибки комментаторов в отношении судей

В РПЛ начнут фиксировать ошибки комментаторов в отношении судей

Сегодня, 15:34
31

Инспекторам, работающим на матчах российских соревнований, дано указание фиксировать ошибки комментаторов матчей, касающиеся судейства, и докладывать о них.

В документе говорится, что нужно отмечать следующее:

  • некорректное высказывание со стороны комментатора;
  • указание минуты, когда оно случилось;
  • действие судьи, к которому это высказывание относится;
  • в чем заключается ошибка комментатора.

Кроме того, инспектор теперь обязан отмечать и собирать любые иные высказывания, сделанные комментатором о судьях.

Требования к инспекторам распространяются на турниры, начиная с Молодежной футбольной лиги и заканчивая РПЛ и FONBET Кубком России.

Еще по теме:
В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым 2
Дивеев – об отъезде в Европу: «Буде-Глимт», «Гавр», ПАОК – я не стал бы так рисковать»
Оценки Бубнова игрокам «Зенита» за матч с «Локомотивом»
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
baggio80
1777037244
Да тогда уже что уж там, рты всем зашить, чтоб все молчали, а за речь так уж расстрел.
Ответить
порт
1777037308
В РФПЛ появились свободные люди и лишние деньги, чтобы этим заниматься?
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1777037795
Свободу Юрию Деточкину!!!
Ответить
NewLife
1777037970
Кто лучше : судьи или комментаторы ? Сталин: оба хуже)
Ответить
Коста008
1777037982
Когда пытаются решить проблему плохого судейства, но что-то не получается - это заслуживает по крайне мере уважения, а вот когда проблема решается через "затыкание ртов" - это просто отвратительно, или как говорил недавний юбиляр А.Ф.Бышовец "нет предела человеческой мерзости"
Ответить
suchi-69
1777038085
Тогад Геничу надо будет выдавать орден за лизоблюдское подхрюкивание за тарасофку
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1777038276
РФСПРФ ГРФ отменить вар, а пока этого не сделано, транслировать на стадион все переговоры судьи с комнатой вара ⚽
Ответить
andr45
1777039578
Очень правильное и своевременное решение. В то время, как украинские националисты и международные империалисты делают всё, чтобы повсюду посеять смуту и разобщить рассейское обчество, находятся несознательные дикторы и експерты, вольно или невольно, проводящие эту политику в широкие футбольные массы. Поэтому считаю целесообразным дополнить это мудрое решение пунктами, обязывающими всех дикторов, експертов и блогеров пройти проверку на полиграфе с целью проверки их на возможность сотрудничества с империалистическими разведцентрами. А при оценке деятельности этой публики руководствоваться идэями замечательного рассейского решалы арбитра FIFA ВИЛКОВА: «Если ты ругаешьт судей, тебе все это возвращается бумерангом в виде «ошибок», поражений. Кто начнет хвалить судей - те начнут «ошибаться» в пользу этих людей»
Ответить
Good_win_ФКСМ
1777043630
этак, мы скоро к эпохе Берии вернемся... если уже не пришли туда.
Ответить
andr2112
1777046309
Этот закон можно принять, но при условии, что судьи будут сами комментировать свои решения и т. к. они это будут комментировать, то также как и комментаторы будут нести ответственность)
Ответить
Главные новости
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
19:17
1
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
18:59
8
Определен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
18:14
1
Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ
17:41
26
Салах сыграет за Египет против сборной России
17:09
19
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
16:57
14
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
16:46
7
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
16:37
21
Неймара не включили в топ-10 лучших бразильских игроков в истории
16:24
1
Стала известна позиция Моуринью по возвращению в «Реал»
16:04
Все новости
Все новости
Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
19:33
Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов
18:49
2
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
18:31
Губерниев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
17:56
2
Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
17:26
3
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
16:57
14
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
16:46
7
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
16:37
21
«Локомотив» и «Зенит» заинтересовались игроком «Балтики»
15:52
2
Нападающий «Краснодара» ответил на слова, что команде помогают судьи
15:43
23
В РПЛ начнут фиксировать ошибки комментаторов в отношении судей
15:34
31
В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым
15:25
5
Дивеев – об отъезде в Европу: «Буде-Глимт», «Гавр», ПАОК – я не стал бы так рисковать»
15:12
10
ФотоОценки Бубнова игрокам «Зенита» за матч с «Локомотивом»
14:59
Червиченко – о пенальти в ворота «Спартака»: «Какие вопросы по Умярову после Дивеева?»
14:51
3
Агкацев заявил о нарушении в моменте с голом «Спартака»
14:42
10
Клубы РПЛ попросят Дегтярева заморозить лимит
14:33
10
Семак – о судействе в РПЛ: «Трактовки абсолютно непонятны»
13:56
4
Где смотреть матч «Рубин» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 25 апреля 2026
13:16
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 25 апреля 2026
13:14
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
13:11
Где смотреть матч «Ростов» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 25 апреля 2026
13:11
Дивеев сказал, умеет ли Вендел читать и писать
13:03
5
Стало известно о колоссальном спросе на Заболотного
12:50
25
Гурцкая назвал испанский клуб, который заинтересован в Батракове
12:39
3
В «Зените» заявили, что команду несправедливо судят уже 5 лет
12:24
3
В «Локомотиве» сказали, за сколько готовы продать Воробьева
12:10
1
Семак ответил, есть ли паника в «Зените»
11:57
9
Все новости
