В РПЛ начнут фиксировать ошибки комментаторов в отношении судей

Инспекторам, работающим на матчах российских соревнований, дано указание фиксировать ошибки комментаторов матчей, касающиеся судейства, и докладывать о них.

В документе говорится, что нужно отмечать следующее:

некорректное высказывание со стороны комментатора;

указание минуты, когда оно случилось;

действие судьи, к которому это высказывание относится;

в чем заключается ошибка комментатора.

Кроме того, инспектор теперь обязан отмечать и собирать любые иные высказывания, сделанные комментатором о судьях.

Требования к инспекторам распространяются на турниры, начиная с Молодежной футбольной лиги и заканчивая РПЛ и FONBET Кубком России.