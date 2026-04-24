В РПЛ начнут фиксировать ошибки комментаторов в отношении судей

Инспекторам, работающим на матчах российских соревнований, дано указание фиксировать ошибки комментаторов матчей, касающиеся судейства, и докладывать о них.
В документе говорится, что нужно отмечать следующее:
- некорректное высказывание со стороны комментатора;
- указание минуты, когда оно случилось;
- действие судьи, к которому это высказывание относится;
- в чем заключается ошибка комментатора.
Кроме того, инспектор теперь обязан отмечать и собирать любые иные высказывания, сделанные комментатором о судьях.
Требования к инспекторам распространяются на турниры, начиная с Молодежной футбольной лиги и заканчивая РПЛ и FONBET Кубком России.
Источник: «Спорт-Экспресс»