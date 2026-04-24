Стала известна позиция Моуринью по возвращению в «Реал»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью готов рассмотреть возвращение в «Реал».

Португалец сосредоточен на работе в лиссабонском клубе, но ситуация может измениться в случае обращения из «Мадрида».

Кроме того, в контракте специалистаа с «Бенфикой» есть пункт, позволяющий ему уйти без компенсации до конца мая. В то же время «Реал» выплатит лишь небольшую сумму, если решит назначить Моуринью позже этого срока.

Отмечается, что назначение Моуринью в «Реал» вполне реально, хотя вероятность этого невелика.

Ранее сообщалось, что услуги португальца были предложены «сливочным»