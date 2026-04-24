Стало известно о колоссальном спросе на Заболотного

Несколько клубов РПЛ поборются за подписание летом форварда Антона Заболотного на правах свободного агента.
Это «Акрон», «Сочи», «Крылья Советов», «Ростов» и «Локомотив». Такой вариант возможен, если «Спартак» не активирует опцию продления контракта на сезон.
- Заболотный выступает за «Спартак» с 1 июля 2025 года.
- На счету 34-летнего форварда в этом сезонее 3 ассиста в 16 матчах за клуб.
- Срок соглашения игрока со «Спартаком» истекает в середине 2026 года, но предусматривает опцию продления на сезон.
