Стало известно о колоссальном спросе на Заболотного

Сегодня, 12:50
25

Несколько клубов РПЛ поборются за подписание летом форварда Антона Заболотного на правах свободного агента.

Это «Акрон», «Сочи», «Крылья Советов», «Ростов» и «Локомотив». Такой вариант возможен, если «Спартак» не активирует опцию продления контракта на сезон.

  • Заболотный выступает за «Спартак» с 1 июля 2025 года.
  • На счету 34-летнего форварда в этом сезонее 3 ассиста в 16 матчах за клуб.
  • Срок соглашения игрока со «Спартаком» истекает в середине 2026 года, но предусматривает опцию продления на сезон.

Еще по теме:
«Спартак» определился с будущим одного из легионеров 2
Агент Чернова сказал, останется ли защитник в «Спартаке» 1
Мусаев прокомментировал эпизод с пенальти в ворота «Спартака» 6
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Сочи Крылья Советов Ростов Локомотив Заболотный Антон
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Константинн
1777027325
Лучше уж из дубля ребят наигрывать
Ответить
Romeo 123
1777028179
Забыли добавить реал барселона сити арсенал...это кто такую глупость придумал, ржу не могу
Ответить
Коста008
1777028575
Зачем он Локо при наличии Комличенко, ума не приложу. Даже если Воробьев уйдет, Зе только в ротацию, но никак не замена Воробьева. Насчет Акрона, Зе - это точно не Дзюба, того, что давал этой команде Артем, от него и близко не будет. В Ростове есть на острие высокий Голенков, Зе разве что на ротацию, Голенкова оцениваю выше. Сочи любит конечно игроков больших клубов подбирать, но пока непонятно удастся ли им сохранить прописку в этом сезоне, а пойдет ли Зе в Первую - вопрос. Ну и Крылья остаются, у них тоже турнирная ситуация не самая лучшая, но есть очевидные проблемы с составом. Как свободного могут взять, но опять же - с Зе в основе придется им переходить на футбол через навесы, насколько этого хочет Булатов, мне сложно сказать
Ответить
БеZуМныЙ
1777029376
Кому то на растопку дровишек маловато?
Ответить
biber.ru
1777029761
Агентский шантаж, запущенный через продажные газетёнки.
Ответить
Mirak92
1777030942
В Локо) Комличенко и Заболотный, древесный дуэт)
Ответить
...короче
1777031646
...санитаром в дурку, пациент которой этот бред перенёс на бумагу...
Ответить
suchi-69
1777032959
В цирке ?
Ответить
R_a_i_n
1777034731
В Спартаке Заболотного не использовали по назначению толком. Его бенефис, это выход на последние минут 10 и подставленная нога/голова. Он это умеет в принципе. Почему не используют, загадка.
Ответить
k611
1777045262
С чего бы вдруг? Скамейку отполировать надо срочно что ли...
Ответить
Главные новости
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
19:17
1
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
18:59
8
Определен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
18:14
1
Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ
17:41
25
Салах сыграет за Египет против сборной России
17:09
19
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
16:57
14
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
16:46
7
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
16:37
21
Неймара не включили в топ-10 лучших бразильских игроков в истории
16:24
1
Стала известна позиция Моуринью по возвращению в «Реал»
16:04
Все новости
Все новости
Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
19:41
Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов
18:49
1
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
18:31
Губерниев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
17:56
2
Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
17:26
3
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
16:57
13
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
16:46
7
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
16:37
21
«Локомотив» и «Зенит» заинтересовались игроком «Балтики»
15:52
2
Нападающий «Краснодара» ответил на слова, что команде помогают судьи
15:43
23
В РПЛ начнут фиксировать ошибки комментаторов в отношении судей
15:34
31
В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым
15:25
5
Дивеев – об отъезде в Европу: «Буде-Глимт», «Гавр», ПАОК – я не стал бы так рисковать»
15:12
10
ФотоОценки Бубнова игрокам «Зенита» за матч с «Локомотивом»
14:59
Червиченко – о пенальти в ворота «Спартака»: «Какие вопросы по Умярову после Дивеева?»
14:51
3
Агкацев заявил о нарушении в моменте с голом «Спартака»
14:42
10
Клубы РПЛ попросят Дегтярева заморозить лимит
14:33
10
Семак – о судействе в РПЛ: «Трактовки абсолютно непонятны»
13:56
4
Где смотреть матч «Рубин» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 25 апреля 2026
13:16
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 25 апреля 2026
13:14
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
13:11
Где смотреть матч «Ростов» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 25 апреля 2026
13:11
Дивеев сказал, умеет ли Вендел читать и писать
13:03
5
Стало известно о колоссальном спросе на Заболотного
12:50
25
Гурцкая назвал испанский клуб, который заинтересован в Батракове
12:39
3
В «Зените» заявили, что команду несправедливо судят уже 5 лет
12:24
3
В «Локомотиве» сказали, за сколько готовы продать Воробьева
12:10
1
Семак ответил, есть ли паника в «Зените»
11:57
9
Все новости
