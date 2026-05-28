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  • Кержаков унизил Соболева, заявив, что в «Зените» нет нападающих

Кержаков унизил Соболева, заявив, что в «Зените» нет нападающих

28 мая, 18:51
2

Бывший вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о выигранном сезоне РПЛ.

«Мы привыкли говорить, что «Зенит»… Как говорят, что любой тренер может прийти в «Зенит» и стать чемпионом. Это далеко не так. Потому что тот ворох проблем, что есть в команде… Этим всем хаосом нужно управлять. И балансировать, и находить компромиссы. [Сергей] Богданович очень хорошо с этим справляется, в этом его сила.

Игроки в «Зените» по российским меркам высокого уровня. У каждого свой гонор. Ну и плюс, как я говорил, мы стали чемпионами без нападающих, поэтому Богданович – гений (улыбается)» – сказал Кержаков на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

  • В сезоне-2025/26 Соболев забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 38 матчах.
  • Александр в «Зените» с 2024 года, когда он пришел из «Спартака».
  • «Зенит» начнет новый сезон 18 июля суперкубковым матчем против «Спартака». Скорее всего, он состоится в Нижнем Новгороде.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил Соболев Александр
Комментарии (2)
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ABF
1779988301
Я тоже не люблю г,,ниду Соболева, но если бы он пощупал щщи Кержакова, я бы Соболева зауважал!
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Цугундeр
1779989803
)) Мишаня дембель обмывает. На сухенькое пересел, легчает бродяге.)
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