Ливай поставил точку в вопросе своего будущего в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия дал понять, что покидать клуб не собирается.

«У меня контракт со «Спартаком», и я остаюсь здесь, пока он действует. Очень счастлив играть за такой большой клуб. В следующем сезоне мы будем бороться за чемпионство – это наша основная цель.

Касательно моей результативности: чтобы забивать голы, мне нужно играть – все просто в футболе, это так работает. У меня хорошие отношения с тренером, нет никаких проблем.

Нет слов, чтобы описать атмосферу на матчах «Спартака»: весь стадион болеет за нас, это очень приятно. Хочу выразить фанатам слова благодарности. Это главный клуб страны: везде все говорят только о «Спартаке», ни один другой клуб России не сравнится с нами», – сказал Гарсия.