Ливай поставил точку в вопросе своего будущего в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия дал понять, что покидать клуб не собирается.
«У меня контракт со «Спартаком», и я остаюсь здесь, пока он действует. Очень счастлив играть за такой большой клуб. В следующем сезоне мы будем бороться за чемпионство – это наша основная цель.
Касательно моей результативности: чтобы забивать голы, мне нужно играть – все просто в футболе, это так работает. У меня хорошие отношения с тренером, нет никаких проблем.
Нет слов, чтобы описать атмосферу на матчах «Спартака»: весь стадион болеет за нас, это очень приятно. Хочу выразить фанатам слова благодарности. Это главный клуб страны: везде все говорят только о «Спартаке», ни один другой клуб России не сравнится с нами», – сказал Гарсия.
- «Спартак» купил Гарсию у греческого АЕКа в феврале 2025 года за 18,7 миллиона евро.
- Ранее сообщалось, что главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо не рассчитывает на 28-летнего футболиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость Гарсии в 7,5 миллиона евро. Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
Источник: «РБ Спорт»