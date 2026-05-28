Орлов – о чемпионстве «Зенита»: «Дело не в деньгах»

28 мая, 10:59
48

Комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Зенита» в чемпионате России в сезоне-2025/26.

«Вот эти фразы после чемпионства: «Вам много дают денег»… Друзья мои! Всe зависит от тренера и его мастерства. Денег может быть много, но дело не в этом.

Вот посмотрите на работу Талалаева в «Балтике». Ясно, что у него деньги не сопоставимы, но он занял шестое место. А на седьмом – московское «Динамо». А ведь у «Динамо» денег больше. Вот и всe! Даже у «Ахмата» денег больше, чем у «Балтики». У «Рубина» денег больше. Всe зависит от тренера.

Так же и в «Зените». Вот такую бригаду футбольную создать… Команда же шла весь сезон, догоняла «Краснодар», который проводил свой лучший сезон. «Краснодар» играл лучше, чем в прошлом году. Но «Зенит» их обыграл 2:0. Плюс «Зенит» превзошeл по личным встречам все клубы, которые находятся в шестeрке лидеров РПЛ», – сказал Орлов.

  • «Зенит» занял 1-е место в РПЛ с 68 очками после 30 туров. Команда на 2 очка опередила «Краснодар».
  • «Балтика» показала лучший в своей истории результат в чемпионатах России, заняв 6-е место.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Талалаев Андрей Орлов Геннадий
Evgenijgerasimov607@gmail
1779956645
Дядя Гена правильно,дело не в деньгах,а в их количестве,за это все и играют
Foxitkuban
Foxitkuban
Бла-бла-бла... Дай Семаку команду-средняка, с бюджетом команды-средняка и посмотрим, сколько столетий ему понадобится до чемпионства. Да даже не Семаку! Пусть условные Гвардиола или Луис Энрике возглавят условный Оренбург, с их деньгами. Станут они чемпионами при своей жизни? Питерский балабол
ScarlettOgusania
1779958208
Гена - трепло, прежде, чем свистеть тут о "мастерстве" сельдереича, посмотрел бы сначала в таблицу - первые 5 мест заняты командами с бюджетами, превышающими 100 лимонов евро, а далее - пропасть, и чем выше бюджет, тем примерно выше место в таблице...🤬 та же Балтика с бюджетом меньшим, чем у динамы, всего на очко их опередила - скорее, исключение из общего правила...😇
ziborock
ziborock
Страшно подумать на каком месте был бы Зенит без денег но с гением Семаком!😂 А Карасев?! На что бы он жил?!😃😃😃
Alexander.saf
Alexander.saf
Ой дурак😁
Спартaк
Спартaк
отправь семака в ту же балтику как думаешь гена орлов возьмет семак с ними чемпионство?
NewLife
NewLife
Спросите у Гены сколько стоит левый пенальти и левое удаление.🫣
власик
власик
Прекратите уже печатать Орлова ! Видите, неадекватный человек. Такую ересь сморозить. Семак без Миллера- НОЛЬ ! КАК ТРЕНЕР НОЛЬ !
DeStar
DeStar
прикольно как можно выстроить схему защиты в стиле - видели динамо М? у них больше денег чем у балтики - а они ниже! значит дело не в деньгах - удобно) как ребенок прости господи. уж у кого у кого, но у зенита как раз дело в деньгах. поставьте меня тренером зенита и дайте лямов 100 еще на ТО, так и я чемпионом стану если не с 1 сезона, то на 2 точно.
Дубина
Дубина
ЗПРФ!! Баклажаны...
