Орлов – о чемпионстве «Зенита»: «Дело не в деньгах»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Зенита» в чемпионате России в сезоне-2025/26.

«Вот эти фразы после чемпионства: «Вам много дают денег»… Друзья мои! Всe зависит от тренера и его мастерства. Денег может быть много, но дело не в этом.

Вот посмотрите на работу Талалаева в «Балтике». Ясно, что у него деньги не сопоставимы, но он занял шестое место. А на седьмом – московское «Динамо». А ведь у «Динамо» денег больше. Вот и всe! Даже у «Ахмата» денег больше, чем у «Балтики». У «Рубина» денег больше. Всe зависит от тренера.

Так же и в «Зените». Вот такую бригаду футбольную создать… Команда же шла весь сезон, догоняла «Краснодар», который проводил свой лучший сезон. «Краснодар» играл лучше, чем в прошлом году. Но «Зенит» их обыграл 2:0. Плюс «Зенит» превзошeл по личным встречам все клубы, которые находятся в шестeрке лидеров РПЛ», – сказал Орлов.