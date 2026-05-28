Дивеев отреагировал на разбитый трофей Кубка России

28 мая, 00:08
4

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о том, что трофей Кубка России рассыпался во время празднования «Спартака».

  • В воскресенье красно-белые выиграли FONBET Кубок России.
  • В суперфинале турнира они победили «Краснодар» по пенальти.
  • Во время празднования вингер «Спартака» Пабло Солари разбил трофей.
  • Позднее футболисты столичной команды доломали кубок – от него остался лишь каркас.

– Ты брал с ЦСКА кубок два раза, но у вас трофей не ломался. Как его не сломать?

– Не знаю. У нас он не ломался два раза. Причем помню, когда «Зенит» выиграл, у него крышка тоже отлетела. Интересный, видимо, кубок.

Сейчас будут его реставрировать. Надеюсь, сделают так, чтобы не ломался.

– Многие говорят, что из него невозможно пить шампанское.

– У меня был сразу такой вопрос, когда нам его вручили: а как наливать? Но ничего, все нормально. Может быть, придумают колбу какую-то, переделают.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Спартак Дивеев Игорь
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иннокентий-Смоктуновский-
1779917342
Видимо, совсем худо с новостями, если который день мусолят тему с кубком из озона.
Ответить
zigbert
1779948848
Будем надеяться что новый кубок будет отвечать всем требованиям качества и удобства.
Ответить
FanatSerj
1779958905
А вам лишь бы повод бухнуть дайте )))
Ответить
ABF
1779988737
Солари посадить, об’явить войну Аргентине! Спартак расформировать, изготовителя Кубка расстрелять! И.В. Сталин))))
Ответить
