Дивеев отреагировал на разбитый трофей Кубка России

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о том, что трофей Кубка России рассыпался во время празднования «Спартака».

В воскресенье красно-белые выиграли FONBET Кубок России.

В суперфинале турнира они победили «Краснодар» по пенальти.

Во время празднования вингер «Спартака» Пабло Солари разбил трофей.

Позднее футболисты столичной команды доломали кубок – от него остался лишь каркас.

– Ты брал с ЦСКА кубок два раза, но у вас трофей не ломался. Как его не сломать?

– Не знаю. У нас он не ломался два раза. Причем помню, когда «Зенит» выиграл, у него крышка тоже отлетела. Интересный, видимо, кубок.

Сейчас будут его реставрировать. Надеюсь, сделают так, чтобы не ломался.

– Многие говорят, что из него невозможно пить шампанское.

– У меня был сразу такой вопрос, когда нам его вручили: а как наливать? Но ничего, все нормально. Может быть, придумают колбу какую-то, переделают.