Символическая сборная сезона РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Олег Иванов составил символическую сборную минувшего сезона РПЛ.
Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Мингиян Бевеев («Балтика»), Игорь Дивеев («Зенит»), Диего Коста («Краснодар»), Дуглас Сантос («Зенит»).
Полузащитники: Наиль Умяров («Спартак»), Максим Глушенков («Зенит»), Вендел («Зенит»), Эдуардд Сперцян («Краснодар»), Эсекьель Барко («Спартак»).
Нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»).
- Чемпионом России стал «Зенит». Команде удалось оказаться первой в своем 100-м сезоне.
- На втором месте оказался «Краснодар», который завтра, 24 мая, может выиграть FONBET Кубок России.
- Вылетели из РПЛ «Сочи» и «Пари НН».
