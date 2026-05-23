Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперфинал РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Символическая сборная сезона РПЛ

23 мая, 13:41
23

Бывший полузащитник сборной России Олег Иванов составил символическую сборную минувшего сезона РПЛ.

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Мингиян Бевеев («Балтика»), Игорь Дивеев («Зенит»), Диего Коста («Краснодар»), Дуглас Сантос («Зенит»).

Полузащитники: Наиль Умяров («Спартак»), Максим Глушенков («Зенит»), Вендел («Зенит»), Эдуардд Сперцян («Краснодар»), Эсекьель Барко («Спартак»).

Нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»).

  • Чемпионом России стал «Зенит». Команде удалось оказаться первой в своем 100-м сезоне.
  • На втором месте оказался «Краснодар», который завтра, 24 мая, может выиграть FONBET Кубок России.
  • Вылетели из РПЛ «Сочи» и «Пари НН».

Еще по теме:
Стало известно, почему ЦСКА решил оставить Игдисамова
«Зенит» объявил о первом летнем трансфере 5
Мнение Рабинера о возвращении Шварца в «Динамо»
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Балтика Краснодар Иванов Олег Дуглас Сантос Кордоба Джон Бевеев Мингиян Дивеев Игорь Глушенков Максим Умяров Наиль Вендел Сперцян Эдуард Агкацев Станислав Барко Эсекьель Коста Диего
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1779533214
Весьма спорно
Ответить
Play
1779533321
Опять проспартаковская символическая сборная, позор, всё куплено. Нет ни Соболева, ни Дурана, ни Карасёва. Чушь собачья
Ответить
FROLL007
1779533450
Что в этой сборной делает Умяров из антинародных? Гыгыгы
Ответить
Semenycch
1779533884
В принципе, с некоторыми поправками сборная адекватная!
Ответить
Таврида
1779534129
А Батраков мимо кассы?
Ответить
волчарик
1779534222
На вкус и цвет............Умяров и Вендел сомнительно. Да и полузащита без опорника.
Ответить
Император Бомжей
1779536847
Батраков: пойду покурю, мне скоро в ПСЖ)))
Ответить
boris63
1779537415
Хрень какая то.
Ответить
СильныйМозг
1779539995
А что здесь мусор из спартака делает?
Ответить
Антрацитовый волхв
1779541763
Какой ещё агкацев? Лучшим его явно не назовешь, учитывая, что он пропускает смешные мячи. И умяров тоже, что он здесь делает?
Ответить
Главные новости
Губерниев предложил идею, чтобы трофей Кубка России больше не разбивался
19:18
Реакция Абаскаля на победу «Спартака» в Кубке России
18:49
2
Сперцян назвал условие, при котором останется в «Краснодаре»
18:40
2
Раскрыта версия РФС, почему разбился трофей Кубка России
18:30
17
Тренер «Динамо» объявил об уходе из клуба
18:00
1
Семин объяснил, почему «Краснодар» провалил концовку сезона
17:51
15
ЦСКА объявил о продлении контракта с российским защитником
17:46
1
«Челси» дал ответ «Барселоне» по трансферу Жуана Педро
17:07
Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России
16:58
9
ВидеоГави эмоционально отреагировал на вызов в сборную Испании на ЧМ-2026
16:50
Все новости
Все новости
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
18:13
4
ЦСКА объявил о продлении контракта с российским защитником
17:46
1
«Акрон» рассматривает пять тренеров
16:24
1
Заболотный сравнил победу в Кубке России со «Спартаком» и ЦСКА
16:16
3
«Ахмат» объявил о первом летнем трансфере
15:36
1
В Петербурге назвали площадь в честь «Зенита»
15:20
5
Нагучев пошутил о сломанном трофее Кубка России
14:40
3
Мостовой: «Мусаев должен сказать: «Извините, я ухожу»
14:15
32
Названы клубы РПЛ, заинтересованные в Кокорине
11:39
4
Аршавин – об игре футболиста «Зенита»: «Никто не может описать, что это было»
10:59
3
Фото«Зенит» празднует 101-летие: «Счастливы задувать свечи на торте в статусе чемпионов»
10:31
40
Бубнов – о тренере РПЛ: «Я голый по Москве пройду, если он станет чемпионом!»
09:35
26
Аршавин назвал игрока «Зенита», который «вытащил весну»
09:19
6
Почему на эмблеме казанского «Рубина» изображен дракон
09:16
1
Черчесов поставил «Краснодару» оценку за сезон с двумя упущенными трофеями
00:32
7
Совладелец «Спартака»: «В следующем году будет чемпионство»
Вчера, 21:36
24
Клуб РПЛ объявил об уходе пяти тренеров
Вчера, 19:50
ФотоГлушаков – о том, что у Карпина впервые родится сын: «Сработала подсказка»
Вчера, 19:35
4
Экс-футболист «Спартака» попал в аварию в центре Москвы, его автомобиль перевернулся
Вчера, 16:58
4
Аршавин ответил, усилит ли Дзюба «Спартак»
Вчера, 16:46
6
Аршавин назвал клубы, в которые стоит перейти Батракову и Тюкавину
Вчера, 16:29
3
Названы 2 зарубежных клуба, с которыми «Зенит» может сыграть летом
Вчера, 15:44
3
Дзюба попрощался с «Акроном»
Вчера, 15:18
Агент рассказал, есть ли у «Зенита» интерес к защитнику «Спартака»
Вчера, 15:07
6
Бояринцев сказал, кто из игроков «Спартака» подходит для топ-5 лиг
Вчера, 14:27
Дзюба назвал страну, в которой продолжит карьеру
Вчера, 14:16
9
ФотоИгрок 3-й лиги Германии заинтересовал два клуба РПЛ
Вчера, 14:07
«Зенит» собрался продать легионера
Вчера, 13:02
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 