Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» может избавиться от Мантуана

Вчера, 23:31
2

«Зенит» рассматривает возможность продажи правого защитника Густаво Мантуана.

Петербургский клуб не имеет претензий к игре бразильца, однако заинтересован в приобретении профильного футболиста на эту позицию. По данным ESPN, приоритетная цель «Зенита» – Витинья из «Ботафого». Сумма трансфера 26-летнего игрока может составить около 10 миллионов евро.

В агентстве Roc Nations, представляющем интересы Мантуана, не подтвердили смену клуба в ближайшее время. «Зенит» готов обсуждать уход футболиста при поступлении устраивающих предложений.

  • Мантуан выступает за петербургскую команду с 2023 года. В минувшем сезоне он провел 31 матч, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.
  • Изначально бразилец действовал на позиции вингера, однако из-за кадровых проблем был переведен на правый фланг обороны.
  • В октябре 2025 года Мантуан продлил контракт с «Зенитом» до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Еще по теме:
«Зенит» может обменяться игроками с бразильским клубом 2
Семак рассказал о состоянии Глушенкова и Мантуана перед игрой с ЦСКА 1
Орлов выбрал лучшего из трех правых защитников «Зенита» 3
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Мантуан Густаво
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1779483996
чушь какая, этот трудяга нам нужен. тем более, что энрике могут продать, если успешно выступит на чм - позиция для мантуана освободится.
Ответить
Semenycch
1779492152
Чушь собачья, ой извините лохматые друзья людей, свинячья!
Ответить
Главные новости
Шварц – вновь в РПЛ, Сафонова ждут в Азии, трансфер «Зенита», отставки Пепа, Арбелоа и другие новости
01:11
Позиция «Ахмата» по Джикии
00:41
Назван легионер «Зенита», который не вернется в команду после ЧМ-2026
00:31
5
Выбран лучший игрок Европы в сезоне-2025/26
Вчера, 23:49
2
Раскрыта новая работа Гвардиолы
Вчера, 23:42
1
Африканскую сборную могут не допустить до ЧМ-2026
Вчера, 23:11
1
ВидеоКисляк рассказал, что попросил бы у золотой рыбки
Вчера, 22:50
5
Бравшего еврокубки Бенитеса вновь уволили
Вчера, 22:44
ФотоРоналду сфотографировался в кепке с оригинальной надписью
Вчера, 22:36
«Матч ТВ» не смог показать игру Серии А
Вчера, 22:15
2
Все новости
Все новости
Гранат оценил вероятность возвращения Кокорина в «Динамо»
00:51
Орлов объяснил, почему «Зенит» не любят
00:15
3
«Зенит» может избавиться от Мантуана
Вчера, 23:31
2
ВидеоКисляк рассказал, что попросил бы у золотой рыбки
Вчера, 22:50
5
Реакция Лещенко на возвращение Шварца в «Динамо»
Вчера, 21:59
5
Степашин объяснил увольнение Гусева из «Динамо»
Вчера, 21:35
10
ЦСКА определился с главным тренером
Вчера, 21:26
18
Фото5 самых высокооплачиваемых тренеров РПЛ
Вчера, 20:59
8
Назначение Шварца в «Динамо» назвали ошибкой
Вчера, 20:51
2
«Зенит» завершил первый летний трансфер
Вчера, 20:41
5
Реакция Мостового на Шварца в «Динамо»
Вчера, 20:17
В «Динамо» высказались о потенциальном трансфере Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 19:32
2
«Зенит» планирует купить бразильца за 35 миллионов
Вчера, 19:17
15
«Оренбург» покинули трое игроков
Вчера, 18:31
1
Павлюченко призвал российских игроков покидать страну
Вчера, 18:15
16
Раскрыта зарплата Шварца в «Динамо»
Вчера, 17:55
16
Кирьяков сделал неутешительный прогноз на будущее Кокорина
Вчера, 17:29
3
Новые подробности трансфера Андраде в «Зенит»
Вчера, 17:19
17
Пономарев оценил перспективы Джикии в РПЛ
Вчера, 17:13
Стало известно, почему Гусев не вошел в штаб Шварца в «Динамо»
Вчера, 16:21
16
«Я вам сейчас открыл маленькую тайну»: Орлов высказался о возможном возвращении Кругового в «Зенит»
Вчера, 16:01
6
Заявление главы «Динамо» о возвращении Шварца
Вчера, 15:38
2
Круговой отсудил крупную сумму у «Аэрофлота»
Вчера, 15:29
12
Газзаев назвал унижением назначение Шварца в «Динамо»
Вчера, 15:17
6
Обращение Шварца к болельщикам «Динамо» по случаю возвращения
Вчера, 15:07
11
Павлюченко жалеет о карьерных решениях: «Вот я дурак»
Вчера, 14:57
26
Фанаты «Зенита» поблагодарили Гусева после его отставки из «Динамо»
Вчера, 14:43
2
Заявление «Динамо» о возвращении Шварца
Вчера, 14:38
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 