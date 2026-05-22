«Зенит» может избавиться от Мантуана

«Зенит» рассматривает возможность продажи правого защитника Густаво Мантуана.

Петербургский клуб не имеет претензий к игре бразильца, однако заинтересован в приобретении профильного футболиста на эту позицию. По данным ESPN, приоритетная цель «Зенита» – Витинья из «Ботафого». Сумма трансфера 26-летнего игрока может составить около 10 миллионов евро.

В агентстве Roc Nations, представляющем интересы Мантуана, не подтвердили смену клуба в ближайшее время. «Зенит» готов обсуждать уход футболиста при поступлении устраивающих предложений.