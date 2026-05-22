«Зенит» может избавиться от Мантуана

«Зенит» рассматривает возможность продажи правого защитника Густаво Мантуана.
Петербургский клуб не имеет претензий к игре бразильца, однако заинтересован в приобретении профильного футболиста на эту позицию. По данным ESPN, приоритетная цель «Зенита» – Витинья из «Ботафого». Сумма трансфера 26-летнего игрока может составить около 10 миллионов евро.
В агентстве Roc Nations, представляющем интересы Мантуана, не подтвердили смену клуба в ближайшее время. «Зенит» готов обсуждать уход футболиста при поступлении устраивающих предложений.
- Мантуан выступает за петербургскую команду с 2023 года. В минувшем сезоне он провел 31 матч, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.
- Изначально бразилец действовал на позиции вингера, однако из-за кадровых проблем был переведен на правый фланг обороны.
- В октябре 2025 года Мантуан продлил контракт с «Зенитом» до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 5 миллионов евро.
