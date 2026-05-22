Круговой отсудил крупную сумму у «Аэрофлота»

Вчера, 15:29
12

Защитник ЦСКА Данил Круговой отсудил крупную сумму у «Аэрофлота».

«Круговой отсудил почти 7 миллионов рублей у «Аэрофлота» за несостоявшийся полет на Мальдивы.

В декабре 2024 года Круговой со своей семьей планировал полететь на отдых на острова. Билеты на самолет обошлись пассажирам в 3 миллиона рублей. Пассажиры приехали вовремя в аэропорт, прошли регистрацию и все досмотры, но перед посадкой на борт представители авиакомпании вдруг заявили, что у дочери Кругового не хватает необходимых документов для полета в Мале. В итоге пассажиров не пустили в самолет.

Круговому пришлось купить билеты на другой день за 2 с лишним миллиона рублей, но при этом подал в суд на «Аэрофлот». Футболист настаивал, что если бы ошибка была замечена вовремя, в момент регистрации, то он просто бы поменял билеты без лишних затрат. А так как все проблемы выяснились только у трапа самолета, то билеты поменять было уже нельзя.

В итоге Кировский районный суд Петербурга встал на сторону футболиста и взыскал с «Аэрофлота» все убытки, неустойки, компенсацию морального вреда и штраф. Все это вышло на сумму 6 806 853 рублей», – написал источник.

  • 27-летний Круговой стоит 5 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне РПЛ Данил провел 30 матчей, забил 6 голов, сделал 7 ассистов.
  • На счету игрока 11 матчей за сборную России.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Круговой Данил
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rash1959
1779453725
Для аэрофлота эти мильёны тьфу, а вот других лохов за такие деньги летать ещё много, отыграются.
Ответить
Красногвардейчик
1779453744
МОЛОДЦА!!!!!! только так их лечить нужно
Ответить
рылы
1779455761
бей своих, чтобы чужие боялись)
Ответить
bratskij
1779459928
Теперь видимо будет летать на поезде.
Ответить
R_a_i_n
1779462108
Красаучик!
Ответить
Интерес
1779465443
Видимо,на стойке регистрации сидели такие же лохи, как Данила , и не знали,что теперь надо "ребятёнка"не просто вписывать в загранник родителя,но и иметь свой.Это правило действует с января 2026 года даже для детей до 14 лет(громили половозрелые!),при поездке в ряд стран.Или возраст промухали.Но лох Данила оказался хитрованом.Теперь Аэрофлот,как спонсор, накажет ЦСКА.
Ответить
