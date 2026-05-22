Защитник ЦСКА Данил Круговой отсудил крупную сумму у «Аэрофлота».

«Круговой отсудил почти 7 миллионов рублей у «Аэрофлота» за несостоявшийся полет на Мальдивы.

В декабре 2024 года Круговой со своей семьей планировал полететь на отдых на острова. Билеты на самолет обошлись пассажирам в 3 миллиона рублей. Пассажиры приехали вовремя в аэропорт, прошли регистрацию и все досмотры, но перед посадкой на борт представители авиакомпании вдруг заявили, что у дочери Кругового не хватает необходимых документов для полета в Мале. В итоге пассажиров не пустили в самолет.

Круговому пришлось купить билеты на другой день за 2 с лишним миллиона рублей, но при этом подал в суд на «Аэрофлот». Футболист настаивал, что если бы ошибка была замечена вовремя, в момент регистрации, то он просто бы поменял билеты без лишних затрат. А так как все проблемы выяснились только у трапа самолета, то билеты поменять было уже нельзя.

В итоге Кировский районный суд Петербурга встал на сторону футболиста и взыскал с «Аэрофлота» все убытки, неустойки, компенсацию морального вреда и штраф. Все это вышло на сумму 6 806 853 рублей», – написал источник.