Круговой – об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет»

Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил, что внутри коллектива команды все хорошо.

– Как вас мотивирует Фабио в нынешней ситуации?

– Есть разговор внутри раздевалки, о котором вам знать не нужно.

– Мойзес не играл последние матчи, только сейчас вышел в основе. У людей складывается впечатление, что в команде есть раскол.

– Мойзес вышел с «Ростовом», все нормально. Ему нужно было время набрать форму, так как он пропустил некоторый отрезок тренировок с основой.

– Чем вам импонирует Челестини?

– Быстрой игрой через низ, в атакующей стадии забегания за спину.

– Борьба за топ-3 все еще возможна?

– Я думаю, что да. Надеюсь, наши конкуренты потеряют очки в этом туре, а мы приблизимся на плюс одно очко.

– На чем строится ваша уверенность, что вы обыграете «Спартак»?

– Там один матч, я верю в свою команду. Со «Спартаком» будет совсем другая игра, потому что мы прекрасно знаем, как ЦСКА играет с топ-командами – они играют в такой же открытый футбол, как и мы. За счет чего мы обыгрывали «Спартак» в прошлом матче?

– У вас тогда не было проблем в коллективе, как минимум.

– У нас сейчас все хорошо в коллективе, мы очень много разговариваем с командой.

– Если Фабио в ближайшее время уволят, вы удивитесь этому?

– Удивлюсь, если это произойдет. Я хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера.