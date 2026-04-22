Круговой – об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет»

Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил, что внутри коллектива команды все хорошо.
– Как вас мотивирует Фабио в нынешней ситуации?
– Есть разговор внутри раздевалки, о котором вам знать не нужно.
– Мойзес не играл последние матчи, только сейчас вышел в основе. У людей складывается впечатление, что в команде есть раскол.
– Мойзес вышел с «Ростовом», все нормально. Ему нужно было время набрать форму, так как он пропустил некоторый отрезок тренировок с основой.
– Чем вам импонирует Челестини?
– Быстрой игрой через низ, в атакующей стадии забегания за спину.
– Борьба за топ-3 все еще возможна?
– Я думаю, что да. Надеюсь, наши конкуренты потеряют очки в этом туре, а мы приблизимся на плюс одно очко.
– На чем строится ваша уверенность, что вы обыграете «Спартак»?
– Там один матч, я верю в свою команду. Со «Спартаком» будет совсем другая игра, потому что мы прекрасно знаем, как ЦСКА играет с топ-командами – они играют в такой же открытый футбол, как и мы. За счет чего мы обыгрывали «Спартак» в прошлом матче?
– У вас тогда не было проблем в коллективе, как минимум.
– У нас сейчас все хорошо в коллективе, мы очень много разговариваем с командой.
– Если Фабио в ближайшее время уволят, вы удивитесь этому?
– Удивлюсь, если это произойдет. Я хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера.
- ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ с 44 очками после 26 туров. Отставание от идущего 3-м «Локомотива», проведшего на игру меньше, составляет 4 очка.
- В этом году команда одержала во всех турнирах 4 победы при 2 ничьих и 5 поражениях и пропустила в каждой из этих игр.
- Красно-синие сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России 6 мая.