Круговой сказал, как исправить ситуацию в ЦСКА

Игрок ЦСКА Данил Круговой высказался о происходящем в команде после домашней ничьей с «Ростовом» (1:1) в 26-м туре РПЛ.
– Что происходит с ЦСКА весной?
– Каждому игроку надо включаться не на 100%, а на 200% и утешить самолюбие своe.
– Вы отстаeте от «Локомотива» на четыре очка, у них ещe игра в запасе. ЦСКА вышел из гонки за тройку?
– Да, можно отыграть, почему нет? Впереди интересная концовка, будем стараться выходить и биться в каждом матче. Нам ничего не остаeтся, кроме как выкладываться.
- ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ с 44 очками после 26 туров. Отставание от идущего 3-м «Локомотива», проведшего на игру меньше, составляет 4 очка.
- Красно-синие сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России 6 мая.
- В этом году команда одержала во всех турнирах 4 победы при 2 ничьих и 5 поражениях и пропустила в каждой из этих игр.
Источник: «Советский спорт»