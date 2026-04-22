Круговой сказал, как исправить ситуацию в ЦСКА

Игрок ЦСКА Данил Круговой высказался о происходящем в команде после домашней ничьей с «Ростовом» (1:1) в 26-м туре РПЛ.

– Что происходит с ЦСКА весной?

– Каждому игроку надо включаться не на 100%, а на 200% и утешить самолюбие своe.

– Вы отстаeте от «Локомотива» на четыре очка, у них ещe игра в запасе. ЦСКА вышел из гонки за тройку?

– Да, можно отыграть, почему нет? Впереди интересная концовка, будем стараться выходить и биться в каждом матче. Нам ничего не остаeтся, кроме как выкладываться.