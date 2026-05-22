Фанаты «Зенита» поблагодарили Гусева после его отставки из «Динамо»

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на отставку главного тренера «Динамо» Ролана Гусева.

«Не, ну от души, спасибо!» – написали петербуржцы, поблагодарив Гусева за победу над «Краснодаром» в 29-м туре РПЛ (2:1), что позволило «Зениту» стать чемпионом.