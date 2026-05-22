Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фанаты «Зенита» поблагодарили Гусева после его отставки из «Динамо»

Фанаты «Зенита» поблагодарили Гусева после его отставки из «Динамо»

22 мая, 14:43
3

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на отставку главного тренера «Динамо» Ролана Гусева.

«Не, ну от души, спасибо!» – написали петербуржцы, поблагодарив Гусева за победу над «Краснодаром» в 29-м туре РПЛ (2:1), что позволило «Зениту» стать чемпионом.

  • Гусев стал главным тренером «Динамо» в декабре 2025 года, сменив Валерия Карпина.
  • Московская команда в этом сезоне заняла седьмое место в РПЛ.
  • Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Динамо» станет немецкий специалист Сандро Шварц.

Еще по теме:
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове» 20
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» 12
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо» 10
Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Гусев Ролан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1779458564
Если бы людоеды быков покусали,они бы и людоедов благодарили..гнилые
Ответить
sochi-2013
1779464022
Какая тупость, уволить тренера, сумевшего наладить разобранной команде игру и обыграть претендента на чемпионство. За несколько месяцев!
Ответить
Чилим.
1779512642
Не благодарите. Это ваш будущий новый тренер. Да ещё сразу и с командой.
Ответить
Главные новости
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
1
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
1
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
Черданцева уличили в профнепригодности
14:25
8
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
14:21
7
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13:29
4
Галактионов честно ответил, почему не выпустил Мостового в старте против «Зенита»
13:07
3
Тренер ЦСКА двумя словами описал хамское поведение Рейса
12:53
2
Все новости
Все новости
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
Впечатления Орлова от волевой победы «Зенита» над «Локомотивом»
15:15
1
Лещук заявил, что не жалеет о своем антиспартаковском заряде «Я никогда…»
15:10
Рейс извинился за грязь в матче с «Рубином»
14:56
2
Черданцева уличили в профнепригодности
14:25
8
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
14:21
6
Дивеев – о волевой победе «Зенита»: «Так должно быть всегда»
14:15
9
«Есть позитивные моменты»: игрок «Локо» – после поражения от «Зенита»
13:59
Игрок ЦСКА выделил слабые стороны команды
13:43
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13:29
4
Галактионов честно ответил, почему не выпустил Мостового в старте против «Зенита»
13:07
3
Тренер ЦСКА двумя словами описал хамское поведение Рейса
12:53
2
Орлов прокомментировал сведения, что «Зенит» запретил Мостовому играть в старте «Локо»
12:43
3
Семак одним прилагательным описал победу «Зенита» над «Локомотивом»
12:31
Рабинер прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
12:19
2
Тренер «Зенита» объяснил уход Мостового в «Локомотив»
12:03
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
11:42
2
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
11:35
2
Опытных судей РПЛ заподозрили в том, что они почувствовали конкуренцию и намеренно вредят молодым
11:24
3
Тренер «Оренбурга» описал поражение от «Динамо» одним прилагательным
11:13
Стало известно, кто виноват в неудобном времени матча «Спартак» – «Факел»
11:02
25
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
16
Олейников – о побеге из «Рубина»: «Пусть будет на их совести»
10:49
3
ВидеоРечь Игдисамова перед игроками ЦСКА после ничьей с «Рубином»
10:21
1
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
2
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
43
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
Босс «Рубина» прокомментировал инцидент с Олейниковым
09:32
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+