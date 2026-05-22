Заявление главы «Динамо» о возвращении Шварца

Вчера, 15:38
2

Александр Ивлев, председатель совета директоров «Динамо», высказался о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера.

  • Шварц тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год.
  • Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор оставался без работы.
  • Бело-голубых с ноября возглавлял Ролан Гусев, сменивший Валерия Карпина.

«При упоминании Сандро Шварца у всех динамовцев сразу всплывает в памяти яркая, самобытная, эмоциональная и дружная команда, которая впервые за долгое время завоевала медали и не добилась максимального успеха лишь из-за нефутбольных обстоятельств. За прошедшие годы Сандро и «Динамо» никогда не теряли связь, поддерживали и переживали друг за друга.

Однако нашим болельщикам важно понимать: назначение Сандро – это не воспоминание о славном прошлом, не попытка, как кто-то пишет, «вернуть наш 2021-й», а стремление уже сейчас и в ближайшем будущем выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой и интенсивной игрой, быть сплочeнным и целеустремлeнным коллективом.

Шварц – опытный, адаптированный к РПЛ, компетентный и эмоционально вовлечeнный специалист, который очень мотивирован именно работой в «Динамо». Эти его качества позволяют рассчитывать на решение поставленных клубом задач. Мы желаем Сандро успехов!

Отдельно хотелось бы сказать от имени клуба слова благодарности в адрес Ролана Гусева. В сложный для «Динамо» момент Ролан Александрович проявил себя действительно как лидер, способный вести команду за собой и сумевший в сжатые сроки улучшить и игру, и общую атмосферу. Уверен, что Ролана Александровича ждeт хорошее тренерское будущее. В его лице в РПЛ появился ещe по-тренерски молодой, но уже отлично зарекомендовавший себя перспективный специалист», – сказал Ивлев.

Источник: телеграм-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Шварц Сандро
Пингвины Антарктиды/Форпо
1779455033
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА отличная новость, хотя и не болею за динамиков ❝ — Ты придёшь сюда снова. Время — это плоский круг. — Слышь ты, Ницше, завали *****. ❞ Раст Коул 🍿 Настоящий детектив (True Detective) ⚽
Ответить
mab1011
1779461342
Нельзя два раза войти в одну и ту же воду... Тем более позорно сбежавшему трусу.
Ответить
