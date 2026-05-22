Газзаев назвал унижением назначение Шварца в «Динамо»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Валерий Газзаев прокомментировал назначение в команду Сандро Шварца.
«Когда приезжают в нашу страну Капелло, Дик Адвокат или Спаллетти – это специалисты, которые повышают наш уровень. Но когда приезжают специалисты такого уровня, которые даже не востребованы в своих странах, это унижает наш футбол и нашу страну.
В России пора ввести лимит не только на легионеров, но и на иностранных специалистов», – сказал Газзаев.
- Шварц тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год.
- Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор оставался без работы.
- Бело-голубых с ноября возглавлял Ролан Гусев, сменивший Валерия Карпина.
Источник: «Р-Спорт»