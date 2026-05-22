Газзаев назвал унижением назначение Шварца в «Динамо»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Валерий Газзаев прокомментировал назначение в команду Сандро Шварца.

«Когда приезжают в нашу страну Капелло, Дик Адвокат или Спаллетти – это специалисты, которые повышают наш уровень. Но когда приезжают специалисты такого уровня, которые даже не востребованы в своих странах, это унижает наш футбол и нашу страну.

В России пора ввести лимит не только на легионеров, но и на иностранных специалистов», – сказал Газзаев.