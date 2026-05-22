Газзаев назвал унижением назначение Шварца в «Динамо»

Вчера, 15:17
6

Бывший игрок и тренер «Динамо» Валерий Газзаев прокомментировал назначение в команду Сандро Шварца.

«Когда приезжают в нашу страну Капелло, Дик Адвокат или Спаллетти – это специалисты, которые повышают наш уровень. Но когда приезжают специалисты такого уровня, которые даже не востребованы в своих странах, это унижает наш футбол и нашу страну.

В России пора ввести лимит не только на легионеров, но и на иностранных специалистов», – сказал Газзаев.

  • Шварц тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год.
  • Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор оставался без работы.
  • Бело-голубых с ноября возглавлял Ролан Гусев, сменивший Валерия Карпина.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Газзаев Валерий Шварц Сандро
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1779452974
интересно, а как псина планирует распределять квоты на иностранных тренеров: по принципу близости к мюллеру или как? )))) лишь бы пернуть.... ведь свою Аланию с сынком на пару разорил, бабло за несостоявшийся чемпионат с соседями распилил и не вернул....
Ответить
рылы
1779455495
дегтярёву это не показывайте, а то этот полудурок сочтёт данное заявление хорошей идеей, даже авторство себе припишет.
Ответить
Привет, спортсмэн
1779459684
Действительно дебильный поступок. Пригласить немецкого ноунейма, пустышку вместо вполне компетентного тренера Гусева. При котором Динамо начало интересно играть.
Ответить
Urtíсa
1779463527
Комментарий скрыт модератором
Ответить
neim
1779466951
Отчасти можно согласиться с Газзаевым. Но ... Если Шварц сможет вернуть искромётную игру Динамо пятилетней давности, то честь ему и хвала. Но верится с трудом, команда уже не та, да и в Гусева поверили.
Ответить
