«Я вам сейчас открыл маленькую тайну»: Орлов высказался о возможном возвращении Кругового в «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов хотел бы, чтобы защитник ЦСКА Данил Круговой вернулся в «Зенит».

«Вернуть блудного сына Кругового в «Зените»? Круговой не придeт в «Зенит». В ЦСКА он раскрылся, конечно. Но трагически погибший папа Данила говорил, что хочет, чтобы сын играл за «Зенит». Я вам сейчас открыл маленькую тайну. Поэтому надо говорить [с Круговым].

Мне позвонили с одной программы, в студии сидел Андрей Аршавин. Он же отвечает за резерв «Зенита». Я говорю: «Андрей Сергеевич, вы подумайте, Кравцов из «Сочи» три мяча забил – это же наш парень, воспитанник академии. И Круговой. Посмотреть, поговорить с тренерским штабом». А он говорит: «Геннадий Сергеевич, вы не туда позвонили, выше позвоните». Молодец, Андрюха! С чувством юмора (улыбается)» – сказал Геннадий Орлов на «Радио «Зенит».