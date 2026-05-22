  • «Я вам сейчас открыл маленькую тайну»: Орлов высказался о возможном возвращении Кругового в «Зенит»

«Я вам сейчас открыл маленькую тайну»: Орлов высказался о возможном возвращении Кругового в «Зенит»

Вчера, 16:01
6

Комментатор Геннадий Орлов хотел бы, чтобы защитник ЦСКА Данил Круговой вернулся в «Зенит».

«Вернуть блудного сына Кругового в «Зените»? Круговой не придeт в «Зенит». В ЦСКА он раскрылся, конечно. Но трагически погибший папа Данила говорил, что хочет, чтобы сын играл за «Зенит». Я вам сейчас открыл маленькую тайну. Поэтому надо говорить [с Круговым].

Мне позвонили с одной программы, в студии сидел Андрей Аршавин. Он же отвечает за резерв «Зенита». Я говорю: «Андрей Сергеевич, вы подумайте, Кравцов из «Сочи» три мяча забил – это же наш парень, воспитанник академии. И Круговой. Посмотреть, поговорить с тренерским штабом». А он говорит: «Геннадий Сергеевич, вы не туда позвонили, выше позвоните». Молодец, Андрюха! С чувством юмора (улыбается)» – сказал Геннадий Орлов на «Радио «Зенит».

  • 27-летний Круговой стоит 5 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне РПЛ Данил провел 30 матчей, забил 6 голов, сделал 7 ассистов.
  • На счету игрока 11 матчей за сборную России.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Круговой Данил Орлов Геннадий
Комментарии (6)
...уефан
1779456682
...Орлов, похоже, больше саксаул, чем аксакал. И дневальный больше паскудник, чем затейник...
СильныйМозг
1779459915
Ну да, к то не знал, у Газпрома, есть связь с Богом )))
NewLife
1779461520
"«Геннадий Сергеевич, вы не туда позвонили, выше позвоните»." В психушке из палаты крик: "отойдите, я посланник бога", из другой палаты: "я никого не посылал"😂
Интерес
1779466471
Аудитория залилась смехом.
FCSpartakM
1779469406
в Питере опять живут в мире розовых пони. Не понимают, что школы у них нет для российских футболистов. Не растут там люди. Времена Широкова давно прошли. Круговой только в ЦСКА показал, что игрок в футбол, а не просто бегунок.
