Не играющий с октября Самошников принял решение по будущему в «Спартаке»

Алексей Бабырь, агент защитника «Спартака» Ильи Самошникова, ответил, останется ли игрок в московском клубе.

«У Ильи один настрой. Он приходил в «Спартак», чтобы конкурировать за место в составе. Да, его немного подкосила история с этой непростой травмой. Но сейчас он в боевых кондициях, готовится поехать на сборы и отвоевать свое место.

Он настроен работать и доказывать тренеру, что нужен ему игроком основного состава. А а целом – у него все хорошо, это самое главное», – сказал агент.