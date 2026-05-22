Не играющий с октября Самошников принял решение по будущему в «Спартаке»

Алексей Бабырь, агент защитника «Спартака» Ильи Самошникова, ответил, останется ли игрок в московском клубе.
«У Ильи один настрой. Он приходил в «Спартак», чтобы конкурировать за место в составе. Да, его немного подкосила история с этой непростой травмой. Но сейчас он в боевых кондициях, готовится поехать на сборы и отвоевать свое место.
Он настроен работать и доказывать тренеру, что нужен ему игроком основного состава. А а целом – у него все хорошо, это самое главное», – сказал агент.
- В августе «Спартак» выкупил Самошникова у «Локомотива» за 350 млн рублей.
- Он провел 230 минут, оформив 1+1 в 5 матчах.
- Зимой сообщалось, что у спартаковца выявлена депрессия на фоне проблем в личной жизни.
- Илья не играет с 25 октября.
Источник: «РБ Спорт»