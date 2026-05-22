  • Не играющий с октября Самошников принял решение по будущему в «Спартаке»

Не играющий с октября Самошников принял решение по будущему в «Спартаке»

Сегодня, 01:42
18

Алексей Бабырь, агент защитника «Спартака» Ильи Самошникова, ответил, останется ли игрок в московском клубе.

«У Ильи один настрой. Он приходил в «Спартак», чтобы конкурировать за место в составе. Да, его немного подкосила история с этой непростой травмой. Но сейчас он в боевых кондициях, готовится поехать на сборы и отвоевать свое место.

Он настроен работать и доказывать тренеру, что нужен ему игроком основного состава. А а целом – у него все хорошо, это самое главное», – сказал агент.

  • В августе «Спартак» выкупил Самошникова у «Локомотива» за 350 млн рублей.
  • Он провел 230 минут, оформив 1+1 в 5 матчах.
  • Зимой сообщалось, что у спартаковца выявлена депрессия на фоне проблем в личной жизни.
  • Илья не играет с 25 октября.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Самошников Илья
subbotaspartak
1779415958
Давай уже...
Ответить
zigbert
1779420668
Слова агента звучат обнадеживающие.
Ответить
СильныйМозг
1779421211
Ох уж это петушиное логово, все от туда уходят свободными агентами, да с порванными задницами.
Ответить
Plyash
1779427122
Свежо предание , да верится с трудом . Очень много времени потеряно почему-то , совсем непонятно .😟
Ответить
BarStep
1779427904
«убили» всех членов сборной в этом недоклубе.. Гы
Ответить
Прокс
1779428428
Очередное крутое подписание Москва-швейного клубочка!!!!СракТак ещё таких приобретай!!!
Ответить
R_a_i_n
1779431175
Самошников очень хорошо в Локомотиве смотрелся. Стата очень хороша для крайнего защитника. Просто необходимо, что бы он наконец заиграл.
Ответить
Иван Петров 1986
1779432114
Он готов и дальше сидеть на лавке и получать не хилые денежки. Это мечта всех наших игруль.
Ответить
alefreddy
1779442698
как бы снова в депрессуху не попал
Ответить
