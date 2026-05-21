Раскрыта музыкальная программа на суперфинале Кубка России

Стало известно, кто из артистов выступит до и после суперфинала FONBET Кубка России-2025/26.

Трофей разыграют «Краснодар» и «Спартак».

Команды встретятся 24 мая в Москве на стадионе «Лужники» в 18:00 мск.

Перед матчем гимн России исполнит вокально-хореографический ансамбль «Русы».

Также планируется выступление Надежды Кадышевой и группы «Тату».

«Помимо музыкальной программы Дня футбола, которая в течение дня будет организована в спортивном городке в «Лужниках», зрителей суперфинала Кубка России ждет масштабная концертная программа в чаше стадиона.

Ее концепция будет посвящена Году единства народов России. Начнет программу музыкальный сет легендарного DJ Groove.

Хедлайнером номера открытия «Россия у нас одна» станут Надежда и Григорий Кадышевы и ансамбль «Золотое кольцо». Их выступление будет сопровождаться масштабной хореографией – на поле выйдут танцоры в костюмах народов России», – сообщили в пресс-службе РФС.