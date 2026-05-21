  Раскрыта музыкальная программа на суперфинале Кубка России

Раскрыта музыкальная программа на суперфинале Кубка России

Вчера, 23:40
4

Стало известно, кто из артистов выступит до и после суперфинала FONBET Кубка России-2025/26.

Перед матчем гимн России исполнит вокально-хореографический ансамбль «Русы».

Также планируется выступление Надежды Кадышевой и группы «Тату».

«Помимо музыкальной программы Дня футбола, которая в течение дня будет организована в спортивном городке в «Лужниках», зрителей суперфинала Кубка России ждет масштабная концертная программа в чаше стадиона.

Ее концепция будет посвящена Году единства народов России. Начнет программу музыкальный сет легендарного DJ Groove.

Хедлайнером номера открытия «Россия у нас одна» станут Надежда и Григорий Кадышевы и ансамбль «Золотое кольцо». Их выступление будет сопровождаться масштабной хореографией – на поле выйдут танцоры в костюмах народов России», – сообщили в пресс-службе РФС.

Источник: ТАСС
Россия. Кубок Краснодар Спартак
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1779396577
пц, превратили футбол в цирк. не, ну кадышева, конечно, в своё время была перспективной нападающей (наверное, я не знаю), сочинила и исполнила не один футбольный гимн, болельщики спартака её любят и ценят. и краснодарские полюбят в принудительном порядке. русы ещё какие-то, лесбухи из тату. так и хочется взять билет на этот паноптикум, будет что вспомнить.
Ответить
рылы
1779396936
позитивный момент только один: более гамадрильское музыкальное общество уже не смогут подобрать на суперкубок, где зенит, я надеюсь, встретится с хряками.
Ответить
subbotaspartak
1779416503
...сет легендарного DJ Groove.....Qui cela? (фр)
Ответить
Alexander.saf
1779437891
А футбол в этой программе есть ???
Ответить
