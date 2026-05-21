«Зенит» потратит до 50 миллионов на новичков и нацелился на 3 россиян и 3 бразильцев

«Зенит» хочет летом приобрести центрального и правого защитников, левого вингера и центрального нападающего – всего четырех игроков.

На трансферы клуб готов потратить до 50 миллионов евро. Бюджет может увеличиться в случае успешной продажи кого-то из футболистов.

В приоритете у петербуржцев покупка игрока топ-уровня с российским паспортом. Список футболистов на усиление в процессе формирования и обсуждения с главным тренером Сергеем Семаком. Там уже есть 28-летний нападающий Дмитрий Воробьев и 25-летний защитник Александр Сильянов из «Локомотива», а также 30-летний игрок обороны «Балтики» Мингиян Бевеев.

Альтернативные варианты «Зенит» ищет на латиноамериканском рынке, а также в чемпионате Турции и арабских лигах. Среди возможных кандидатов три бразильца: 28-летний нападающий «Фламенго» Педро Абреу, 22-летний форвард «Трабзонспора» Фелипе Аугусто и 28-летний вингер саудовского «Аль-Ахли» Вендерсон Галено.