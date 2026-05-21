  • «Зенит» потратит до 50 миллионов на новичков и нацелился на 3 россиян и 3 бразильцев

«Зенит» потратит до 50 миллионов на новичков и нацелился на 3 россиян и 3 бразильцев

Сегодня, 13:03
18

«Зенит» хочет летом приобрести центрального и правого защитников, левого вингера и центрального нападающего – всего четырех игроков.

На трансферы клуб готов потратить до 50 миллионов евро. Бюджет может увеличиться в случае успешной продажи кого-то из футболистов.

В приоритете у петербуржцев покупка игрока топ-уровня с российским паспортом. Список футболистов на усиление в процессе формирования и обсуждения с главным тренером Сергеем Семаком. Там уже есть 28-летний нападающий Дмитрий Воробьев и 25-летний защитник Александр Сильянов из «Локомотива», а также 30-летний игрок обороны «Балтики» Мингиян Бевеев.

Альтернативные варианты «Зенит» ищет на латиноамериканском рынке, а также в чемпионате Турции и арабских лигах. Среди возможных кандидатов три бразильца: 28-летний нападающий «Фламенго» Педро Абреу, 22-летний форвард «Трабзонспора» Фелипе Аугусто и 28-летний вингер саудовского «Аль-Ахли» Вендерсон Галено.

  • Transfermarkt оценивает стоимость указанных игроков так: Воробьев – 5 миллионов евро, Сильянов – 7 миллионов, Бевеев – 1,5 миллиона, Педро – 17 миллионов, Фелипе Аугусто – 10 миллионов, Галено – 22 миллиона.
  • Воробьев, Сильянов и Бевеев – действующие игроки сборной России. У Галено 1 матч за сборную Бразилии в 2024 году, у Педро – 6 матчей за национальную команду в 2020–2023 годах, в том числе 2 на ЧМ-2022. Фелипе Аугусто за сборную не играл.

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Аль-Ахли Балтика Локомотив Зенит Фламенго Трабзонспор Воробьев Дмитрий Бевеев Мингиян Галено Сильянов Александр Аугусто Фелипе Педро
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1779359605
Еще Батракова, Кисляка и Сперцяна с Кордобой, и чемпионат можно закрывать за ненадобностью.
Ответить
Garrincha58
1779360782
Понеслось г... по трубам. Кто это всё выдумывает?
Ответить
Айболид
1779361884
оять карп ванькин булькает , бромантану наглотавшись .
Ответить
Юбиляр
1779367180
За 2025 год совет директоров Газпрома рекомендовал дивиденды не объявлять и не выплачивать. Из-за этой новости акции компании обвалились на 3,5%. - Инвесторов и вкладчиков опрокинули, а вот на ЗПРФ деньги находятся !!!
Ответить
Интерес
1779367570
Где ты-где ты,где ты-Счётная палата?Миллер Алексей живёт на одну зарплату...
Ответить
рылы
1779369329
кто этот бред придумывает?
Ответить
темирхан
1779371280
в походе за новыми трофеями естественно нужны новые игроки! Бевеев со своими забросами в штрафную очень может сильно и нестандартно помочь! в нашем болотном футболе нет такого больше игрока! а вот воробьев и сильянов это вообще отстой! уровень 1 дивизиона! ну или игроки уровня Родины.
Ответить
