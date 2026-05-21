«Спартак» не оправдал ожиданий Павлюченко

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко подвел итоги сезона-2025/26 для красно-белых.
«Хотелось, чтобы «Спартак» занял третье место. Хотя, наверное, это не тот клуб в контексте которого стоит говорить о серебре или бронзе.
Хочется золото. Я ждал третье место, но, к сожалению, не получилось», – сказал Павлюченко.
- «Спартак» набрал 52 очка в 30 турах РПЛ.
- Команда Хуана Карлоса Карседо отстала на 1 балл от «Локомотива», финишировавшего третьим.
- Красно-белые еще могут завершить сезон с трофеем – в воскресенье будет суперфинал FONBET Кубка России с «Краснодаром».
Источник: «Спорт-Экспресс»