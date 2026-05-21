«Спартак» не оправдал ожиданий Павлюченко

Вчера, 22:13
11

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко подвел итоги сезона-2025/26 для красно-белых.

«Хотелось, чтобы «Спартак» занял третье место. Хотя, наверное, это не тот клуб в контексте которого стоит говорить о серебре или бронзе.

Хочется золото. Я ждал третье место, но, к сожалению, не получилось», – сказал Павлюченко.

  • «Спартак» набрал 52 очка в 30 турах РПЛ.
  • Команда Хуана Карлоса Карседо отстала на 1 балл от «Локомотива», финишировавшего третьим.
  • Красно-белые еще могут завершить сезон с трофеем – в воскресенье будет суперфинал FONBET Кубка России с «Краснодаром».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Павлюченко Роман
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1779391890
Твои ожидания— твои проблемы)
Ответить
рылы
1779394041
я вот, лично, удивлён, как хрюканы отыграли зимнее 6-очковое отставание от балтики
Ответить
SLADE2019
1779427037
Ничего страшного, сам Рома тоже наши ожидания в пору игрока Спартака не оправдал. Ждали большего и от него самого, и от команды в целом.
Ответить
Прокс
1779428069
Прогресс года у СракТака!!!!ну и туалетные бумажные медальки!!!!
Ответить
СильныйМозг
1779431129
Адепты и так выше головы прыгнули, их место начинается с шестого и выше.
Ответить
