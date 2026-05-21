⚡️ Дубль 41-летнего Роналду принес «Аль-Насру» первое за 7 лет чемпионство

«Аль-Наср» выиграл саудовскую Премьер-лигу-2025/26.
Команда из Эр-Рияда добыла чемпионство только в последнем туре, разгромив дома «Дамак» со счетом 4:1.
За «Аль-Наср» забивали Садио Мане, Кингсли Коман и дважды Криштиану Роналду.
У них не было права на ошибку, поскольку в параллельном матче «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Фейху» (1:0) и в итоге отстал от чемпиона лишь на два очка.
«Аль-Наср» взял титул в Саудовской Аравии впервые с 2019 года. Для 41-летнего Роналду это дебютный официальный трофей на Ближнем Востоке.
Саудовская Аравия. Премьер-лига. 34 тур
Аль-Наср - Дамак - 4:1 (1:0)
Голы: 1:0 - С. Мане, 34; 2:0 - К. Коман, 52; 2:1 - М. Силла, 58 (с пенальти); 3:1 - К. Роналду, 63; 4:1 - К. Роналду, 81.
