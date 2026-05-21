  ⚡️ Дубль 41-летнего Роналду принес «Аль-Насру» первое за 7 лет чемпионство

Вчера, 22:57
9

«Аль-Наср» выиграл саудовскую Премьер-лигу-2025/26.

Команда из Эр-Рияда добыла чемпионство только в последнем туре, разгромив дома «Дамак» со счетом 4:1.

За «Аль-Наср» забивали Садио Мане, Кингсли Коман и дважды Криштиану Роналду.

У них не было права на ошибку, поскольку в параллельном матче «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Фейху» (1:0) и в итоге отстал от чемпиона лишь на два очка.

«Аль-Наср» взял титул в Саудовской Аравии впервые с 2019 года. Для 41-летнего Роналду это дебютный официальный трофей на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия. Премьер-лига. 34 тур
Аль-Наср - Дамак - 4:1 (1:0)
Голы: 1:0 - С. Мане, 34; 2:0 - К. Коман, 52; 2:1 - М. Силла, 58 (с пенальти); 3:1 - К. Роналду, 63; 4:1 - К. Роналду, 81.
Таблица турнира

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Дамак Аль-Наср Роналду Криштиану
Император 1
1779393530
Поздравляю с чемпионством.
Император Бомжей
1779394654
Наконец то! Последний их матч был потный, секунды решили все, заслужили! Хотя ЛЧ проиграли, по классике!)))
Красногорск_Фан
1779394927
Поздравляю! Били били и разбили яичко. И перед ЧМ хороший эмоциональный настрой теперь.
рылы
1779396069
включил окко, чтобы посмотреть праздничную студию по этому поводу. и опять: усатый фрик, баба с бараньей причёской, цыган какой-то, зулус. пц, эксперты. выключил нафиг. я лучше ловчева на матч тв посмотрю, честно слово.
Cleaner
1779396495
Теперь можно и бутсы на гвоздь!..)))
FFR
1779396550
Роналду феномен.
Mirak92
1779400769
Для такого возраста, вполне достойно. Я в свои 33, с флешбэками с кровати встаю.
zigbert
1779428562
Хороший момент для завершения карьеры Роналду.
