⚡️ Дубль 41-летнего Роналду принес «Аль-Насру» первое за 7 лет чемпионство

«Аль-Наср» выиграл саудовскую Премьер-лигу-2025/26.

Команда из Эр-Рияда добыла чемпионство только в последнем туре, разгромив дома «Дамак» со счетом 4:1.

За «Аль-Наср» забивали Садио Мане, Кингсли Коман и дважды Криштиану Роналду.

У них не было права на ошибку, поскольку в параллельном матче «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Фейху» (1:0) и в итоге отстал от чемпиона лишь на два очка.

«Аль-Наср» взял титул в Саудовской Аравии впервые с 2019 года. Для 41-летнего Роналду это дебютный официальный трофей на Ближнем Востоке.