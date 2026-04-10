  • Соперник «Аль-Насра» считает, что судьи помогают команде Роналду

Соперник «Аль-Насра» считает, что судьи помогают команде Роналду

Сегодня, 22:20

«Аль-Ахли» из саудовской лиги разместил заявление по поводу судейства.

«Аль-Ахли» выражает глубокое недовольство судейскими ошибками, которые повлияли на матч с «Аль-Фейхой» в 29-м туре Про-Лиги. Решение арбитра оказали существенное влияние на ход матча и результат, который, в свою очередь, повлиял на позицию команды в борьбе за титул.

Такие ошибки вызывают законные опасения относительно процесса отбора судей и применяемых критериев, особенно если учитывать их высокий технический уровень. Несправедливые судейские решения – неприемлемая ситуация, которая не способствует развитию соревнований и не поддерживает принцип честности соревнования, который должен быть в основе любого успешного турнира.

«Аль-Ахли» требует предоставить доступ к записям общения между судьями и видеоассистентами, а также их взаимодействиям с игроками команды во время матча. Клуб также требует чeтких объяснений по всем инцидентам с судейством, в которых решения были приняты неверно.

В заключении «Аль-Ахли» выражает свою уверенность в честности соответствующих компетентных органов по обеспечению конкуренции и принятии необходимых мер для отражения статуса Про-Лиги», – написал аккаунт «Аль-Ахли» в социальной сети X.

Аккаунт Footmercato в социальной сети X добавляет, что «Аль-Ахли» подозревает судей в помощи «Аль-Насру», за который выступает Криштиану Роналду.

«Аль-Ахли» занимает третье место в таблице чемпионата с 66 очками. У лидирующего «Аль-Насра» 70 очков.

Источник: «Чемпионат»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Португалия. Примейра Аль-Наср Аль-Ахли Роналду Криштиану
