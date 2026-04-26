18-летний Ямаль опередил Роналду по значимому показателю

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль на этой неделе был признан лучшим игроком Примеры в апреле.

Это четвертая такая награда для 18-летнего футболиста. Он опередил бывшего форварда «Реала» Криштиану Роналду, у которого было три награды лучшему игроку месяца в Примере.

Роналду получал эту награду в ноябре 2013 года, в мае 2015 года и в мае 2017 года.