18-летний Ямаль опередил Роналду по значимому показателю

Сегодня, 11:06

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль на этой неделе был признан лучшим игроком Примеры в апреле.

Это четвертая такая награда для 18-летнего футболиста. Он опередил бывшего форварда «Реала» Криштиану Роналду, у которого было три награды лучшему игроку месяца в Примере.

Роналду получал эту награду в ноябре 2013 года, в мае 2015 года и в мае 2017 года.

  • Ямаль травмировался на этой неделе в игре с «Сельтой» (1:0), когда забивал победный мяч с пенальти.
  • В этом сезоне в активе нападающего 24 гола и 18 ассистов в 45 матчах.
  • Ямаль всю карьеру проводит в «Барселоне».

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Барселона Роналду Криштиану Ямаль Ламин
