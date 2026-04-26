18-летний Ямаль опередил Роналду по значимому показателю

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль на этой неделе был признан лучшим игроком Примеры в апреле.
Это четвертая такая награда для 18-летнего футболиста. Он опередил бывшего форварда «Реала» Криштиану Роналду, у которого было три награды лучшему игроку месяца в Примере.
Роналду получал эту награду в ноябре 2013 года, в мае 2015 года и в мае 2017 года.
- Ямаль травмировался на этой неделе в игре с «Сельтой» (1:0), когда забивал победный мяч с пенальти.
- В этом сезоне в активе нападающего 24 гола и 18 ассистов в 45 матчах.
- Ямаль всю карьеру проводит в «Барселоне».
Источник: «Бомбардир»