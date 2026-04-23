Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ямаль рискует пропустить остаток сезона и часть ЧМ-2026

Сегодня, 01:47

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль выбыл на длительный срок.

18-летний футболист травмировался в среду в матче с «Сельтой» (1:0), когда забивал победный гол с пенальти.

Предварительно, у него разрыв мышцы задней поверхности бедра.

Если диагноз подтвердится, Ямаль пропустит не менее пяти недель. Его углубленное медобследование запланировано на четверг.

В худшем случае нападающий «Барсы» не сыграет до конца клубного сезона. Также под вопросом его участие в первых матчах группового этапа ЧМ-2026.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Чемпионат мира Барселона Испания Ямаль Ламин
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 