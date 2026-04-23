Ямаль рискует пропустить остаток сезона и часть ЧМ-2026

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль выбыл на длительный срок.

18-летний футболист травмировался в среду в матче с «Сельтой» (1:0), когда забивал победный гол с пенальти.

Предварительно, у него разрыв мышцы задней поверхности бедра.

Если диагноз подтвердится, Ямаль пропустит не менее пяти недель. Его углубленное медобследование запланировано на четверг.

В худшем случае нападающий «Барсы» не сыграет до конца клубного сезона. Также под вопросом его участие в первых матчах группового этапа ЧМ-2026.