Арбелоа отреагировал на недовольство Беллингема

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о шансах команды побороться с «Барселоной» за победу в чемпионате Испании.

Мадридцы занимают 2-е место с 73 очками после 32 туров. Они отстают от каталонцев, проведших на игру меньше, на 6 очков.

«Мы будем бороться столько, сколько это будет возможно. Надеюсь, это будет не слишком быстро и не слишком долго. Команда поставила перед собой цель – выиграть все оставшиеся матчи.

Мы должны биться в каждой игре, независимо от соперника. Мы должны требовать от себя гораздо большего и выиграть все шесть оставшихся матчей.

[О дефиците игрового времени у защитника Дани Карвахаля перед чемпионатом мира]. У меня в составе 23 футболиста, и любой игрок «Реала» имеет шансы поехать на ЧМ. Если позволите, я буду думать о том, что лучше для моей команды.

[О недовольстве Беллингема заменой]. Он после травмы, а в пятницу у нас очередной матч. Как и в случае с Милитао, не хотим рисковать. Он хотел продолжать помогать команде, и мне это нравится. Не стоит придавать этому большое значение, мы снова увидим его на поле», – сказал Арбелоа.