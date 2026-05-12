Испанский клуб вылетел из Примеры после 1-го сезона в элите за 25 лет

«Овьедо» потерял шансы на спасение в Примере после ничьей в матче «Райо Вальекано» – «Жирона» (1:1) в 35-м туре.

«Овьедо» занимает в чемпионате Испании 20-е место с 29 очками. За три тура до финиша сезона клуб отстает от «Жироны», занимающей спасительную 17-ю позициию, на 10 очков.

«Овьедо» играет в Примере в первый раз за последние 25 сезонов. В прошлый раз клуб выступал на высшем уровне в сезоне-2000/01.