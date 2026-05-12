Флик обсудил с Ямалем его поступок на чемпионском параде «Барсы»: «Мне это не нравится»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поведение Ламина Ямаля во время вчерашнего чемпионского парада.
«Появление Ламина с флагом Палестины... Мне это не нравится. Я поговорил с ним.
Нужно учитывать, чего люди ожидают от нас. Тем не менее, он совершеннолетний, и если он хочет это сделать – это его решение», – сказал Флик.
- В этом сезоне в активе Ямаля 24 гола и 18 ассистов в 45 матчах.
- С 22 апреля он не играет из-за мышечной травмы задней поверхности бедра.
Источник: Marca