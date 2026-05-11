Раскрыта сумма неустойки, которую «Реал» выплатит «Бенфике» за Моуринью

«Реал» заплатит «Бенфике» за приглашение Жозе Моуринью.
Как сообщает COPE, мадридский клуб планирует объявить о назначении португальского специалиста после 38-го тура Примеры с «Атлетиком». Игра состоится 24 мая.
«Реал» выплатит «Бенфике» неустойку за Моуринью в размере 6 миллионов евро.
- Моуринью был главным тренером «Реала» с 2010 по 2013 год и выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
- «Мадрид» с 12 января возглавляет Альваро Арбелоа, сменивший на посту главного тренера Хаби Алонсо.
Источник: «Бомбардир»