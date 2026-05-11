Раскрыта сумма неустойки, которую «Реал» выплатит «Бенфике» за Моуринью

«Реал» заплатит «Бенфике» за приглашение Жозе Моуринью.

Как сообщает COPE, мадридский клуб планирует объявить о назначении португальского специалиста после 38-го тура Примеры с «Атлетиком». Игра состоится 24 мая.

«Реал» выплатит «Бенфике» неустойку за Моуринью в размере 6 миллионов евро.