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  • Раскрыта сумма неустойки, которую «Реал» выплатит «Бенфике» за Моуринью

Раскрыта сумма неустойки, которую «Реал» выплатит «Бенфике» за Моуринью

11 мая, 15:50
6

«Реал» заплатит «Бенфике» за приглашение Жозе Моуринью.

Как сообщает COPE, мадридский клуб планирует объявить о назначении португальского специалиста после 38-го тура Примеры с «Атлетиком». Игра состоится 24 мая.

«Реал» выплатит «Бенфике» неустойку за Моуринью в размере 6 миллионов евро.

  • Моуринью был главным тренером «Реала» с 2010 по 2013 год и выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
  • «Мадрид» с 12 января возглавляет Альваро Арбелоа, сменивший на посту главного тренера Хаби Алонсо.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Португалия. Примейра Бенфика Реал Моуринью Жозе
Комментарии (6)
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FFR
1778504222
То 3, то 6, бомбардир, уточни наконец-то.
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Красногорск_Фан
1778504620
Олды рулят
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Пингвины Антарктиды/Форпо
1778504722
Комментарий скрыт модератором
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Romeo 123
1778504848
Особенный уже не тот , ничего у него не получиться
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Цугундeр
1778505453
Опять сказка о том ,как простой переводчик за полгода проделал путь от евнуха в Турции, через доставшую родную Португалию, в почти) лучший клуб Мира..)
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Oldtrafford83
1778561946
Надо Жозе в помощники позвать Роя Кина чтобы не расслаблялись бумажные звёзды))
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