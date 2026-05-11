Арбелоа прокомментировал поражение «Реала» от «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа подвел итоги гостевого матча с «Барселоной» (0:2) в 35-м туре чемпионата Испании.

«Матч для нас слишком рано пошел по крайне тяжелому сценарию. Против нас играл очень сильный соперник – команда, которая великолепно чувствует себя, когда ведет в счете. Они умеют контролировать мяч, грамотно распределяют позиции игроков, это очень хорошо выстроенная команда.

Жаль, что нам не удалось реализовать хотя бы один из моментов, которые у нас были. Я попросил игроков бороться до самого конца, и именно это мы старались делать.

Сейчас сложно подобрать слова. Мы понимаем разочарование, неудовлетворенность и недовольство болельщиков этим сезоном. Все, что мы можем сделать, – продолжать работать и смотреть в будущее, извлекая уроки из всех ошибок, которые допустили в этом году.

«Реал Мадрид» всегда возвращается. Мы много раз падали и много раз поднимались. Но я прекрасно понимаю гнев любого болельщика – ситуацию необходимо менять.

[О концовке сезона]. Теперь на нас еще больше ответственности. Даже если наш сезон уже фактически завершен, мы не имеем права расслабляться. Мы обязаны выходить на поле только за победой, потому что защищаем нечто большее, чем мы сами, – эмблему «Реала». Нам нужно провести три больших матча и одержать три большие победы.

[Об эпизоде с Эриком Гарсией и Джудом Беллингемом]. На мой взгляд, там был очевидный удар локтем. Нужно спрашивать, почему ВАР не вмешался. Но мы поздравляем «Барселону» с победой в чемпионате – игра для них сложилась очень удачно уже с первых минут», – сказал Арбелоа.