Рэшфорд объяснил, почему хочет остаться в «Барселоне», вместо возврата в «МЮ»

Вингер «Барселоны» Маркус Рэшфорд после победы в чемпионате Испании выразил желание и дальше выступать за каталонский клуб.

Он играет за «блауграну» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

«Я не волшебник, но если бы был им, остался бы в «Барселоне». Так что посмотрим. Эта «Барса» фантастическая. Она выиграет много трофеев в ближайшие годы, так что остаться здесь было бы нечто особенным», – сказал Рэшфорд.