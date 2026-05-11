Рэшфорд объяснил, почему хочет остаться в «Барселоне», вместо возврата в «МЮ»

Вингер «Барселоны» Маркус Рэшфорд после победы в чемпионате Испании выразил желание и дальше выступать за каталонский клуб.
Он играет за «блауграну» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».
«Я не волшебник, но если бы был им, остался бы в «Барселоне». Так что посмотрим. Эта «Барса» фантастическая. Она выиграет много трофеев в ближайшие годы, так что остаться здесь было бы нечто особенным», – сказал Рэшфорд.
- 28-летний вингер провел за каталонцев в этом сезоне 47 матчей, забил 14 голов, сделал 14 ассистов.
- У «Барселоны» есть опция выкупа англичанина за 30 миллионов евро.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X