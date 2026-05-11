  Мбаппе ушел с тренировки «Реала» через 5 минут после решения по составу на Эль Класико

Мбаппе ушел с тренировки «Реала» через 5 минут после решения по составу на Эль Класико

Сегодня, 12:23
3

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе досрочно покинул финальную тренировку перед игрой с «Барселоной», сославшись на травму.

«Когда Мбаппе узнал, что он останется в запасе, он покинул тренировку через 5 минут», – заявил журналист Альберто Перейро.

Сообщалось, что француз почувствовал дискомфорт за пять минут до конца тренировки. Клуб посчитал, что форвард недостаточно восстановился. Мбаппе не был включен в заявку на игру.

  • «Барселона» в воскресенье дома победила «Реал» (2:0) в 35-м туре и стала чемпионом Испании.
  • Из-за дискомфорта в задней поверхности бедра Мбаппе до этого также пропустил игру с «Эспаньолом».

Desma
1778493345
Даже нечего добавить. Узнав, что будет сидеть в запасе и тут же свалил с тренировки, но так же не должно быть!? Поэтому переворачиваем с ног на голову и получаем "француз почувствовал дискомфорт за пять минут до конца тренировки" и тут же клуб дал отмашку на сваливание. Как говорят в Одессе, это две взаимоисключающие себя большие задницы, но в гейропе это работает!
Mr.
1778493383
Мбаппе - это почти проблема для микроклимата в команде.
Пингвины Антарктиды/Форпо
1778497718
РФСПРФ ГРФ во всём виноват Макрон ⚽
