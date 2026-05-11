Мбаппе ушел с тренировки «Реала» через 5 минут после решения по составу на Эль Класико

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе досрочно покинул финальную тренировку перед игрой с «Барселоной», сославшись на травму.

«Когда Мбаппе узнал, что он останется в запасе, он покинул тренировку через 5 минут», – заявил журналист Альберто Перейро.

Сообщалось, что француз почувствовал дискомфорт за пять минут до конца тренировки. Клуб посчитал, что форвард недостаточно восстановился. Мбаппе не был включен в заявку на игру.