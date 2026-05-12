Серхио Рамос станет владельцем родного клуба

Бывший капитан «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос будет руководить «Севильей» со следующего сезона.
В ближайшее время 40-летний экс-защитник станет владельцем андалусийского клуба, воспитанником которого он является.
Рамос выкупит «Севилью» вместе с группой инвесторов, включая его брата Рене. Вскоре сделку оформят юридически.
Сообщалось, что за клуб заплатят около 450 миллионов евро.
- Рамос выступал за «Севилью» с 2003 по 2005 год, а также с 2023-го по 2024-й.
Источник: твиттер Фабрицио Романо