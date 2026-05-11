Арбелоа двумя словами отреагировал на чемпионство «Барсы», оформленное в Эль Класико

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа дал короткий комментарий после матча 35-го тура Примеры против «Барселоны» (0:2).
Каталонцы по итогам матча оформили досрочное чемпионство.
«Поздравляю «Барселону», – сказал Арбелоа, который, скорее всего, покинет пост после сезона.
- Каталонцы взяли чемпионство во втором сезоне подряд. Оба – под руководством Ханса-Дитера Флика.
- «Барселона» оформила титул в матче с «Реалом» впервые в истории.
- «Реал» без чемпионства с 2024 года.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо