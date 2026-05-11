Арбелоа высказался о своем будущем в «Реале»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о своем будущем после поражения от «Барселоны» (0:2) на выезде в 35-м туре Ла Лиги.

Благодаря этой победе каталонцы стали чемпионами Испании.

«Мы обязательно поговорим с клубом, как и обычно. Сейчас я хочу, чтобы команда сильно завершила сезон, не сдавалась в последних трех матчах. У игроков, которые хорошо тренируются, будет возможность получить игровое время и закончить сезон на поле.

Это моя цель сейчас, и именно на этом я сосредоточусь в течение этих двух недель. Что касается будущего – увидим с 24-25 мая», – сказал Арбелоа.