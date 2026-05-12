Перес объявил досрочные президентские выборы в «Реале»

Президент «Реала» Флорентино Перес устроил пресс-конференцию после заседания совета директоров мадридского клуба.
Сообщалось, что он может объявить об уходе с занимаемой должности.
«С сожалением сообщаю вам, что я не подам в отставку. Но я объявляю о проведении выборов», – сказал Перес.
- Президенту «Реала» в марте исполнилось 79 лет.
- В 2025 году его переизбрали на новый 4-летний срок.
- Мадридцы за два последних сезона не выиграли ни одного крупного трофея.
- Всего при Пересе «Реал» взял 37 трофеев.
Источник: AS