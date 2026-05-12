  • Президент «Реала» Перес впервые прокомментировал драку Вальверде и Чуамени

Президент «Реала» Перес впервые прокомментировал драку Вальверде и Чуамени

12 мая, 21:51
1

Президент «Реала» Флорентино Перес на пресс-конференции высказался о конфликте внутри команды.

«Это ужасно, но еще хуже, что это стало достоянием общественности. Я в клубе уже 26 лет, и хочу сказать, что не было ни одного года без драки футболистов.

Они ругались ежегодно. Но как это бывает в случае с молодыми людьми? Ты ударил, тебя ударили в ответ, а потом вы снова дружите.

А вот утечка информации подразумевает, что за этим кроется нечто большее, чем просто ссора. Это первый раз, когда я вижу такое за 26 лет работы в клубе, и это меня беспокоит.

Удалось ли найти «крота»? Мы знаем, кто слил информацию о драке Вальверде и Чуамени. Этот человек злится, потому что он уходит из клуба», – заявил Перес.

Президент «Реала» Перес отреагировал на слухи, что он умирает от рака
Перес объявил досрочные президентские выборы в «Реале»
Родители двух футболистов «Реала» пожаловались Пересу, что их сыновья мало играют
Источник: AS
Испания. Примера Реал Вальверде Федерико Чуамени Орельен Перес Флорентино
odessakmv
1778612759
слил мбаппа!!!
