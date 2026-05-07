Вальверде вывозили на инвалидном кресле после драки с Чуамени

В Испании продолжают раскрывать новые подробности конфликта между полузащитниками «Реала» Федерико Вальверде и Орельеном Чуамени.
- Игроки дрались два дня подряд.
- Вторая стычка произошла на сегодняшней тренировке.
- После нее Вальверде потребовалась госпитализация.
- Уругвайский хавбек отправился в больницу с рассечением – ему наложили несколько швов.
Как пишет AS, Вальверде посчитал, что Чуамени слил журналистам информацию об их ссоре. Он публично обвинял в этом французского одноклубника и в раздевалке, и во время тренировки на поле.
Орельен долго терпел, но Федерико не останавливался. В итоге француз ударил партнера по команде кулаком в голову.
Вальверде упал и ударился головой об стол, получив рассечение. Предположительно, он ненадолго потерял сознание.
Уругваец покинул тренировочную базу в инвалидной коляске.
Источник: AS