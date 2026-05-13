Символическая сборная сезона Ла Лиги-2025/26

Ла Лига опубликовала символическую сборную по итогам сезона-2025/26.

В состав попали четыре игрока «Барселоны», три футболиста «Реала», а также представители «Атлетико», «Вильярреала», «Мальорки» и «Эспаньола».

Вратарь: Жоан Гарсия («Барселона»);

Защитники: Карлос Ромеро («Эспаньол»), Эрик Гарсия («Барселона»), Сантьяго Моуриньо («Вильярреал»), Маркос Льоренте («Атлетико»);

Полузащитники: Педри («Барселона»), Орельен Чуамени («Реал»), Федерико Вальверде («Реал»);

Нападающие: Килиан Мбаппе («Реал»), Ведат Мурики («Мальорка»), Ламин Ямаль («Барселона»);

Запасные: Тибо Куртуа («Реал»), Пау Кубарси («Барселона»), Пабло Форнальс («Бетис»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Марк Пубиль («Атлетико»), Луис Милья («Хетафе»), Альберто Молейро («Вильярреал»), Рафинья («Барселона»).