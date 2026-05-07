Стали известны сроки восстановления Вальверде после драки с Чуамени

«Реал» официально сообщил о состоянии здоровья полузащитника Федерико Вальверде после драки с Орельеном Чуамени.

«По результатам проведeнного медицинского обследования у Вальверде диагностирована черепно-мозговая травма.

Вальверде находится дома в хорошем состоянии. Для восстановления ему потребуется 10-14 дней, как это предписано медицинскими протоколами при данном диагнозе», – сообщила пресс-служба мадридского клуба.