Арбелоа ответил, сыграет ли еще Мбаппе за «Реал» в этом сезоне

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о состоянии травмированного нападающего Килиана Мбаппе.
– Сможет ли Мбаппе сыграть до конца сезона?
– Не знаю. Осталось две недели, и в зависимости от того, будет ли у него дискомфорт, мы увидим, сможет ли он сыграть.
– Вы бы хотели, чтобы Мбаппе смог поехать на матч [с «Барселоной»]?
– Я бы хотел, чтобы он был на сто процентов готов и мог играть с первых минут. Этого я действительно хотел бы.
- Из-за дискомфорта в задней поверхности бедра Мбаппе пропустил два последних матча Ла Лиги – с «Барселоной» (0:2) и «Эспаньолом» (2:0).
- «Реалу» осталось провести три матча до конца сезона – с «Овьедо» дома 14 мая, «Севильей» в гостях 17 мая и «Атлетиком» дома 24 мая.
Источник: официальный сайт «Реала»