Арбелоа ответил, сыграет ли еще Мбаппе за «Реал» в этом сезоне

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о состоянии травмированного нападающего Килиана Мбаппе.

– Сможет ли Мбаппе сыграть до конца сезона?

– Не знаю. Осталось две недели, и в зависимости от того, будет ли у него дискомфорт, мы увидим, сможет ли он сыграть.

– Вы бы хотели, чтобы Мбаппе смог поехать на матч [с «Барселоной»]?

– Я бы хотел, чтобы он был на сто процентов готов и мог играть с первых минут. Этого я действительно хотел бы.