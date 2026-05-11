Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Арбелоа ответил, сыграет ли еще Мбаппе за «Реал» в этом сезоне

Арбелоа ответил, сыграет ли еще Мбаппе за «Реал» в этом сезоне

Сегодня, 09:49

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о состоянии травмированного нападающего Килиана Мбаппе.

– Сможет ли Мбаппе сыграть до конца сезона?

– Не знаю. Осталось две недели, и в зависимости от того, будет ли у него дискомфорт, мы увидим, сможет ли он сыграть.

– Вы бы хотели, чтобы Мбаппе смог поехать на матч [с «Барселоной»]?

– Я бы хотел, чтобы он был на сто процентов готов и мог играть с первых минут. Этого я действительно хотел бы.

  • Из-за дискомфорта в задней поверхности бедра Мбаппе пропустил два последних матча Ла Лиги – с «Барселоной» (0:2) и «Эспаньолом» (2:0).
  • «Реалу» осталось провести три матча до конца сезона – с «Овьедо» дома 14 мая, «Севильей» в гостях 17 мая и «Атлетиком» дома 24 мая.

Еще по теме:
Арбелоа прокомментировал поражение «Реала» от «Барселоны» 1
Арбелоа двумя словами отреагировал на чемпионство «Барсы», оформленное в Эль Класико
⚡️ «Барселона» оформила 29-е чемпионство благодаря победе над «Реалом» 8
Источник: официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Реал Барселона Мбаппе Килиан Арбелоа Альваро
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Орлов: «Глушенков так и не стал лидером «Зенита», к Соболеву у меня одна претензия»
11:10
1
Стало известно, рассматривают ли в «Локомотиве» кандидатуру Федотова
10:42
В «Локомотиве» не исключили ухода Воробьева
10:18
1
«Зенит» подпишет игрока «Балтики» за 3,2 миллиона
09:59
8
Арбелоа ответил, сыграет ли еще Мбаппе за «Реал» в этом сезоне
09:49
Неймар забил во 2-м матче подряд
09:38
Осинькин пожаловался на судейство в матче с «Зенитом»
09:25
5
Талалаев оценил сравнения с Романцевым и Семиным
08:43
7
Арбелоа прокомментировал поражение «Реала» от «Барселоны»
08:19
1
Вылет «Сочи», натужная победа «Зенита», чемпионство «Барсы» в день смерти отца Флика и другие новости
01:11
1
Все новости
Все новости
Арбелоа прокомментировал поражение «Реала» от «Барселоны»
08:19
1
Арбелоа двумя словами отреагировал на чемпионство «Барсы», оформленное в Эль Класико
00:30
Флик высказался о чемпионстве и победе в Эль Класико в день смерти отца
00:21
⚡️ «Барселона» оформила 29-е чемпионство благодаря победе над «Реалом»
Вчера, 23:57
10
Примера. «Барселона» победила «Реал» в домашнем Эль Класико (2:0) в день смерти отца Флика
Вчера, 23:56
1
ФотоВинисиус троллил болельщиков «Барсы» во время Эль Класико
Вчера, 23:46
6
ФотоИгроки «Барселоны» едва не избили Винисиуса
Вчера, 23:37
6
Семин дал прогноз на матч «Барселона» – «Реал»
Вчера, 21:24
Отец Флика умер в день Эль Класико
Вчера, 14:51
3
Моуринью впервые высказался на тему возвращения в «Реал»
Вчера, 13:55
Стало известно, сыграет ли Мбаппе в Эль Класико
Вчера, 12:59
1
Касильяс прокомментировал драку в «Реале»: «В наше время тоже бывало»
Вчера, 00:24
Экс-президент «Барселоны» объяснил, почему клуб не купил Мбаппе
9 мая
Мбаппе сообщил, кто «сливал» Хаби Алонсо из «Реала»
9 мая
6
«Реал» договорился с новым тренером
9 мая
8
ВидеоКуртуа едва не влетел ногой в лицо Мбаппе
9 мая
5
Арбелоа не нашел «крота» в «Реале»
9 мая
1
Флик прокомментировал драку в «Реале» перед матчем с «Барсой»
9 мая
1
Макрон оригинально ответил на вопрос «Месси или Роналду?»
9 мая
4
Назначен судья на матч «Барселона» – «Реал»
9 мая
1
Где смотреть матч «Барселона» – «Реал»: во сколько прямая трансляция: 10 мая 2026
9 мая
ВидеоРеакция Арбелоа на поведение Мбаппе после драки Вальверде и Чуамени
9 мая
2
Арбелоа впервые прокомментировал драку Вальверде и Чуамени в раздевалке «Реала»
9 мая
2
«Реал» отказался от четырех тренеров
9 мая
3
37-летний Левандовски выбирает между двумя клубами
9 мая
5
«Барселоне» предложили 60-миллионного защитника
9 мая
У «Реала» осталось два кандидата на пост главного тренера
9 мая
1
Арбелоа конфликтует с шестью футболистами «Реала»
9 мая
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 