Левандовски получил предложение с зарплатой 90 миллионов в год

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
37-летний поляк получил предложение от «Аль-Хиляля» с заработной платой в 90 миллионов евро в год.
Левандовски близок к тому, чтобы принять это предложение.
- Левандовски через 1,5 месяца станет свободным агентом, если «Барса» не продлит с ним контракт.
- В этом сезоне форвард забил 18 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.
- Сообщалось, что на него также претендуют «Ювентус», «Милан», «Чикаго Файр» и неназванные клубы из Саудовской Аравии.
Источник: WP SportoweFakty