Арбелоа отреагировал на свист с трибун в адрес Винисиуса

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о домашнем матче 32-го тура Примеры с «Алавесом» (2:1).
«Мы доминировали в первом тайме. Должны были забить больше голов и снять все вопросы, а не давать сопернику вернуться в игру.
Винисиус не впервые столкнулся с подобным отношением, но он настоящий мадридист, который любит клуб и эту эмблему. Я очень доволен, что болельщики наградили его аплодисментами.
Я не думаю, [что свист был] всеобщим, что весь «Бернабеу» его освистывал или что его освистывали постоянно. Такое бывает время от времени, я тоже прошел через подобное. Вини сегодня очень хорошо потрудился.
Все в «Реале» верят в Камавинга. Я, руководство, болельщики – все.
После матча с «Баварией» мы поговорили и решили, что надо выиграть оставшиеся 7 матчей. Такова наша цель. Одна победа есть, осталось еще шесть», – сказал Арбелоа.
- Голы у «Реала» забили Килиан Мбаппе на 30-й минуте и Винисиус на 50-й. У «Алавеса» отличился Тони Мартинес на 90+3-й.
- Мадридцы занимают 2-е место в Примере с 73 очками после 32 игр. У лидирующей «Барселоны», проведшей на матч меньше, 79 очков.