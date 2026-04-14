«Полный ноль»: Абаскаль вспомнил, как Месси учился в школе

Сегодня, 16:10
1

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о совместной учебе с Лионелем Месси.

– Каким был Месси в школе?

– Учеба ему совершенно не нравилась. Сразу было понятно, что Лионель не хочет ходить в школу. Но в плане футбольной техники он уже был одарен.

Все понимали, что Лео станет одним из лучших в мире. Хотя в плане учебы он полный ноль. Сидел на последней парте. И постоянно играл с Фабрегасом и Пике.

До сих пор помню, как он играл в Кубке Испании U-19 против «Севильи». Лео 16, остальным по 19. Первый тайм – 0:0. Во втором Месси вышел на поле и сделал три гола. В одном из них просто зашел с мячом в ворота.

  • Месси – воспитанник «Барсы».
  • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
  • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
  • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Интер Майами Барселона Месси Лионель Абаскаль Гильермо
алдан2014
1776173116
А где почитать полное интервью? А то раздербанили на куски
Ответить
