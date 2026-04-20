  • Соболев недоволен судейством в РПЛ: «Все меньше людей понимают, что происходит»

Соболев недоволен судейством в РПЛ: «Все меньше людей понимают, что происходит»

Вчера, 18:32
12

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о судействе в РПЛ.

  • В 25-м туре РПЛ «Зенит» в гостях победил «Динамо Мх» (1:0).
  • В штрафной площади хозяев произошло два ключевых эпизода с участием Соболева. В первом случае арбитры ВАР не подтвердили нарушение правил после падения нападающего. Во втором эпизоде был назначен пенальти за игру рукой защитника, однако Соболев не смог его реализовать.

– По ходу игры ВАР обратил внимание арбитра Инала Танашева на возможное нарушение правил после вашего падения в штрафной. Был ли, на ваш взгляд, 11‑метровый?

– Мне кажется, уже все запутались. Поэтому даже не знаю, как это комментировать. В одном моменте это нарушение, в другом – нет. Из‑за этого даже нет смысла кого‑то в чем‑то обвинять. Все меньше людей понимают, что происходит. В общем, ничего не могу сказать по этому эпизоду.

Еще по теме:
Волк разъяснил, как ему удалось отразить пенальти от Соболева
Соболев прокомментировал свою оплошность в матче с «Динамо Мх» 2
Орлов – о Соболеве: «Как он, бедняга, мучился» 26
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Император 1
1776699276
Мажича гнать надо
VVM1964
1776699347
"Все меньше людей понимают, что происходит. В общем, ничего не могу сказать по этому..." - вот и Боня тоже самое говорит ! Хотя это вроде про другое !)))...
Пингвины Антарктиды/Форпо
1776699350
РФСПРФ ГРФ странно всё это, для чего делать судей и стадионы театром одного актёра? таково последствие вара, его надо отменять... главные действующие лица это игроки, а не судьи, их работа не должна выходить на первый план ⚽
Красногвардейчик
1776700019
Соболев недоволен судейством в РПЛ: «Все меньше людей понимают, что происходит» =============== Я типа из кожи вон лезу..изображаю Майю Плесецкую, а судьи ухом не ведут!!! БЕЗОБРАЗИЕ!!!! Куда грязьпром смотрит
Бумбраш
1776700192
Дельфин ныряет при каждом приближении соперника,поэтому сам уже запуталсягде наряет,а где контакт был
шахта Заполярная
1776700997
Соболев. Я уже все башку отбил, ныряю, ныряю, а судьи даже внимания не обращают, хотя бы оценки ставили, как в фигурном катании.
...уефан
1776701745
...вот и я, вместе со всеми удивляюсь, где твои жёлтые за откровенные нырки...
Дэнгил
1776703074
Конечно, чё радоваться, перебить то не дали.Хотя с такими ветками удивительно, как он ваще по полю просто ходит.Правда падает часто бедолага
ОК, Зенит!
1776704929
Все меньше людей понимают, что Соболев делает на поляне. Загадка века.
cska1948
1776706725
В судействе бардак потому, что судить стали не по правилам, а по понятиям.
Главные новости
Фото«Зенит» заинтересовался полузащитником «Крузейро»
08:42
1
Гурцкая раскрыл размер неустойки Челестини
08:09
1
Пьяный загул игрока «Локо», Кордобе грозит дисквалификация на матч со «Спартаком», Сафонов может вернуться в запас «ПСЖ» и другие новости
01:57
«Как можно его ставить?»: Бубнов возмущен судейским назначением на матч «Краснодара»
01:31
12
«Спартак» принял итоговое решение по будущему самого дорогого футболиста в истории клуба
01:17
5
Бубнов – о тренере РПЛ: «Он уже вконец оборзел»
00:44
8
Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»
00:29
4
36-летний Кроос озвучил позицию по возобновлению карьеры
00:06
Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»
Вчера, 23:59
1
Видео«Локомотив» потроллил «Зенит» перед очным матчем
Вчера, 23:31
6
Все новости
Все новости
В «Спартаке» допустили назначение женщины-тренера
00:55
5
Бубнов – о тренере РПЛ: «Он уже вконец оборзел»
00:44
8
Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»
00:29
4
Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»
Вчера, 23:59
1
Видео«Локомотив» потроллил «Зенит» перед очным матчем
Вчера, 23:31
6
Бубнов отреагировал на странную выходку Евсеева
Вчера, 23:18
3
Федотов назвал единственную судейскую ошибку в матче «Спартак» – «Ахмат»
Вчера, 22:54
2
Радимов встал на защиту Семака: «Не каждый так рискнет, правильно?»
Вчера, 22:46
7
ЦСКА не рассматривает назначение Талалаева
Вчера, 22:27
2
Бубнов высказался о провокационном поступке Кордобы
Вчера, 21:52
15
Мостовой дерзко ответил на слова Овчинникова, что его переклинило
Вчера, 21:42
6
Радимов комплиментарно высказался об игре «Спартака»
Вчера, 21:32
4
Решение Семака в матче с «Динамо Мх» назвали гениальным
Вчера, 21:24
3
В «Локомотиве» посоветовали Батракову уйти из клуба
Вчера, 21:19
4
ФотоРПЛ назвала лучшего игрока 25-го тура РПЛ
Вчера, 20:57
9
Карпукас отказался от нового контракта с «Локо» – его хочет подписать «Краснодар»
Вчера, 20:50
3
Талалаеву предрекли, что его когда-нибудь побьют
Вчера, 20:45
1
ЦСКА предложили назначить Галактионова, отступные тренера «Локо» – 60 миллионов
Вчера, 20:36
3
Журавель назвал серьезнейшее преимущество «Зенита» в чемпионской гонке
Вчера, 20:24
3
«Скрывать уже нечего»: экс-игрок ЦСКА – о Челестини
Вчера, 20:21
7
Федотов оценил провокационный жест Кордобы в адрес вратаря «Балтики»
Вчера, 20:12
7
Игрок основы «Динамо» выбыл до конца сезона из-за травмы
Вчера, 19:58
1
Экс-игрок «Зенита» и сборной России хочет сменить гражданство и выступать за Армению
Вчера, 19:52
14
Бубнов одним словом описал перепалку Талалаева с Радимовым
Вчера, 19:44
3
Радимов оценил новый лимит на легионеров в РПЛ
Вчера, 19:25
«Локомотив» уверен в крупной победе над «Зенитом» со счетом 3:0
Вчера, 19:14
16
Агент Ненахова высказался об алкогольной вечеринке игрока «Локо»
Вчера, 18:43
Соболев недоволен судейством в РПЛ: «Все меньше людей понимают, что происходит»
Вчера, 18:32
12
Все новости
