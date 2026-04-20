Соболев недоволен судейством в РПЛ: «Все меньше людей понимают, что происходит»

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о судействе в РПЛ.

В 25-м туре РПЛ «Зенит» в гостях победил «Динамо Мх» (1:0).

В штрафной площади хозяев произошло два ключевых эпизода с участием Соболева. В первом случае арбитры ВАР не подтвердили нарушение правил после падения нападающего. Во втором эпизоде был назначен пенальти за игру рукой защитника, однако Соболев не смог его реализовать.

– По ходу игры ВАР обратил внимание арбитра Инала Танашева на возможное нарушение правил после вашего падения в штрафной. Был ли, на ваш взгляд, 11‑метровый?

– Мне кажется, уже все запутались. Поэтому даже не знаю, как это комментировать. В одном моменте это нарушение, в другом – нет. Из‑за этого даже нет смысла кого‑то в чем‑то обвинять. Все меньше людей понимают, что происходит. В общем, ничего не могу сказать по этому эпизоду.