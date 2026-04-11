Примера. «Барселона» крупно победила в дерби «Эспаньол» (4:1), отрыв от «Реала» увеличился до 9 очков

«Барселона» в 31-м туре чемпионата Испании по футболу крупно обыграла дома «Эспаньол». Дубль в первом тайме оформил Ферран Торрес.

Также у сине-гранатовых забили Ламин Ямаль и Маркус Рэшфорд.

«Барселона» лидирует в Примере, опережая «Реал» на девять очков. «Эспаньол» занимает десятую строчку.