Примера. «Барселона» крупно победила в дерби «Эспаньол» (4:1), отрыв от «Реала» увеличился до 9 очков

«Барселона» в 31-м туре чемпионата Испании по футболу крупно обыграла дома «Эспаньол». Дубль в первом тайме оформил Ферран Торрес.
Также у сине-гранатовых забили Ламин Ямаль и Маркус Рэшфорд.
«Барселона» лидирует в Примере, опережая «Реал» на девять очков. «Эспаньол» занимает десятую строчку.
Испания. Примера. 31 тур
Барселона - Эспаньол - 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 - Ф. Торрес, 9; 2:0 - Ф. Торрес, 25; 2:1 - П. Лосано, 56; 3:1 - Л. Ямаль, 87; 4:1 - М. Рэшфорд, 89.
