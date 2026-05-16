Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Барселона» попрощалась с Левандовским

Вчера, 15:24

Клубная пресс-служба «Барселоны» опубликовала пост, посвященный Роберту Левандовскому.

Сегодня 37-летний нападающий объявил об уходе из команды по окончании сезона-2025/26.

«Пришeл звездой – уходишь легендой. Спасибо тебе, Роберт Левандовски, за каждый гол, каждую битву и каждый волшебный момент в этих цветах. Кулес навсегда», – говорится в публикации.

  • Поляк перешeл в «Барселону» из «Баварии» летом 2022 года.
  • За 4 сезона он провел 191 матч, забил 119 голов и сделал 24 ассиста.
  • Левандовски выиграл с каталонцами 3 чемпионских титула, 1 Кубок Испании и 3 Суперкубка Испании.

Еще по теме:
Левандовски принял финальное решение по будущему в «Барселоне» 2
Левандовски получил предложение с зарплатой 90 миллионов в год 6
Появился неожиданный претендент на 37-летнего Левандовского
Источник: твиттер «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Левандовски Роберт
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Уход основного игрока «Спартака», новый тренер «Челси», психанувший Роналду и другие новости
01:05
Фото23-летний игрок ЦСКА женился на 31-летней известной актрисе
00:57
5
Германия возьмет на ЧМ-2026 40-летнего игрока
00:17
3
Фото41-летнего Роналду признали худшим игроком финала азиатской Лиги чемпионов 2
Вчера, 23:56
5
Игрок «Реала» отреагировал на обвинения в вызове эскортниц
Вчера, 23:49
2
Некрасивый поступок Роналду после поражения
Вчера, 23:17
4
«Аль-Наср» с Роналду проиграл японцам в финале азиатской Лиги чемпионов 2
Вчера, 22:51
4
Клуб из Краснодарского края может закрыться
Вчера, 22:16
4
Определен игрок сезона в Бундеслиге
Вчера, 21:58
2
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
Вчера, 21:47
6
Все новости
Все новости
Арбелоа рассказал о своем отношении к возвращению Моуринью в «Реал»
Вчера, 16:16
«Барселона» попрощалась с Левандовским
Вчера, 15:24
Арбелоа – футболисту «Реала»: «Ты не сыграешь ни минуты, пока я здесь»
Вчера, 14:56
1
ВидеоЛевандовски принял финальное решение по будущему в «Барселоне»
Вчера, 14:09
2
Стала известна позиция Винисиуса по назначению Моуринью в «Реал»
Вчера, 13:36
3
Раскрыта причина расставания Винисиуса со своей девушкой
Вчера, 11:29
4
Моуринью попросил «Реал» усилиться игроком «Барселоны»
Вчера, 10:20
2
Только один футболист выиграл 4 из 5 топ-лиг Европы
Вчера, 09:34
Мбаппе прояснил свое будущее в «Реале»
Вчера, 08:16
2
Карпин предложил дальнейший шаг для севшего в глубокий запас Захаряна
Вчера, 00:15
8
Захарян недоволен своей ролью в «Сосьедаде»
15 мая
4
ФотоВинисиус расстался со своей девушкой
15 мая
5
Вальверде вернулся к тренировкам «Реала» после драки с Чуамени
15 мая
Мбаппе назвал свою единственную ошибку в «Реале»
15 мая
3
Арбелоа сказал, ставит ли Мбаппе на 4-е место среди нападающих «Реала»
15 мая
2
Мбаппе раскрыл, почему Арбелоа не выпустил его в стартовом составе «Реала» против «Овьедо»
15 мая
2
Стало известно, когда «Реал» представит Моуринью
15 мая
Мбаппе в стиле Дзюбы ответил на вопрос, почему не вышел в основе
15 мая
Примера. «Реал» обыграл «Овьедо» и гарантировал 2-е место
15 мая
1
«Реал» официально объявил о досрочных выборах президента
14 мая
Анчелотти высказался о назначении Моуринью в «Реал»
14 мая
Левандовски получил предложение с зарплатой 90 миллионов в год
14 мая
6
«Полностью разрушены»: Перес заявил о разрыве отношений между «Реалом» и «Барселоной»
14 мая
Перес объяснил провал Хаби Алонсо в «Реале»
14 мая
4
Примера. «Барселона» не смогла повторить рекорд «Реала», уступив «Алавесу» из зоны вылета
14 мая
Перес – о двух сезонах «Реала» без трофеев: «Тогда остальные европейские команды должны покончить с собой»
13 мая
«ПСЖ» готов отдать «Атлетико» двух игроков в обмен на Альвареса
13 мая
2
Символическая сборная сезона Ла Лиги-2025/26
13 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 