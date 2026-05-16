«Барселона» попрощалась с Левандовским

Клубная пресс-служба «Барселоны» опубликовала пост, посвященный Роберту Левандовскому.

Сегодня 37-летний нападающий объявил об уходе из команды по окончании сезона-2025/26.

«Пришeл звездой – уходишь легендой. Спасибо тебе, Роберт Левандовски, за каждый гол, каждую битву и каждый волшебный момент в этих цветах. Кулес навсегда», – говорится в публикации.