  • Появился неожиданный претендент на 37-летнего Левандовского

Появился неожиданный претендент на 37-летнего Левандовского

13 мая, 22:13

Нападающий Роберт Левандовски в случае ухода из «Барселоны» может продолжить карьеру в Европе, но за пределами топ-5 лиг.

Конкретный интерес к 37-летнему поляку проявил «Порту». Они серьезно настроены заполучить именитого бомбардира.

  • Левандовски через 1,5 месяца станет свободным агентом, если «Барса» не продлит с ним контракт.
  • В этом сезоне форвард забил 18 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.
  • Сообщалось, что на него также претендуют «Ювентус», «Милан», «Чикаго Файр» и неназванные клубы из Саудовской Аравии.

Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
Португалия. Примейра Испания. Примера Барселона Порту Левандовски Роберт
