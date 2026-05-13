Появился неожиданный претендент на 37-летнего Левандовского

Нападающий Роберт Левандовски в случае ухода из «Барселоны» может продолжить карьеру в Европе, но за пределами топ-5 лиг.
Конкретный интерес к 37-летнему поляку проявил «Порту». Они серьезно настроены заполучить именитого бомбардира.
- Левандовски через 1,5 месяца станет свободным агентом, если «Барса» не продлит с ним контракт.
- В этом сезоне форвард забил 18 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.
- Сообщалось, что на него также претендуют «Ювентус», «Милан», «Чикаго Файр» и неназванные клубы из Саудовской Аравии.
