«Арсенал» продал защитника перед полуфиналом ЛЧ

«Порту» объявил о выкупе прав на центрального защитника Якуба Кивиора.

Португальский клуб воспользовался соответствующей опцией в арендном соглашении 26-летнего поляка.

«Арсенал» получит 17 миллионов евро за трансфер, еще 5 миллионов прописаны в сделке в виде бонусов.

Также в случае перепродажи игрока «Порту» перечислит лондонцам еще 2 миллиона евро.

С Кивиором заключен контракт до 2030 года с отступными в размере 70 миллионов евро.