Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Арсенал» продал защитника перед полуфиналом ЛЧ

5 мая, 20:58

«Порту» объявил о выкупе прав на центрального защитника Якуба Кивиора.

Португальский клуб воспользовался соответствующей опцией в арендном соглашении 26-летнего поляка.

«Арсенал» получит 17 миллионов евро за трансфер, еще 5 миллионов прописаны в сделке в виде бонусов.

Также в случае перепродажи игрока «Порту» перечислит лондонцам еще 2 миллиона евро.

С Кивиором заключен контракт до 2030 года с отступными в размере 70 миллионов евро.

  • «Арсенал» отдал центрбека в аренду 1 сентября 2025 года.
  • В составе «Порту» он сделал 2 голевых передачи в 38 матчах.

Еще по теме:
Канчельскис спрогнозировал финалистов Лиги чемпионов 2
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
Где смотреть матч «Арсенал» – «Атлетико»: во сколько прямая трансляция: 5 мая 2026
Источник: сайт «Порту»
Португалия. Примейра Англия. Премьер-лига Трансферы Порту Арсенал Кивиор Якуб
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Сочи» предстоит добираться в Санкт-Петербург на поезде или автобусе
11:43
«Локомотив» сообщил о продаже Батракова
11:31
2
«Краснодару» и «Динамо» придется добираться из Краснодара в Москву наземным транспортом
11:14
8
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
2
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
1
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Все новости
Все новости
«Арсенал» продал защитника перед полуфиналом ЛЧ
5 мая
Возможный будущий клуб Батракова стал чемпионом Португалии
3 мая
«Бенфика» рассматривает трех тренеров на замену Моуринью
1 мая
1
Моуринью прояснил свое будущее на фоне интереса «Реала»
25 апреля
3
Моуринью рассмешили на пресс-конференции
19 апреля
1
Моуринью раскритиковал судей после своего удаления
9 марта
1
ФотоМоуринью получил красную карточку в матче «Бенфика» – «Порту»
8 марта
1
ФотоЭкс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
Названо следующее место работы Моуринью
10 февраля
1
На Мадейре подожгли статую Роналду: «Последнее предупреждение Бога»
21 января
В «Каза Пиа» ответили на обвинения в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»
16 января
1
Моуринью – Юрану: «Русский, как ты это делаешь?»
15 января
4
Только одна команда из топ-10 лиг Европы чаще била пенальти в 2025 году, чем «Реал»
8 января
ВидеоРазозленный вратарь «Порту» ударил партнера ногой после гола за шиворот на тренировке
3 января
Агент: «Брага» может продать Салазара в любую страну, кроме России»
2025.12.30 15:55
Фото«Порту» подписал 41-летнего экс-игрока «Динамо», бравшего Лигу чемпионов
2025.12.20 18:47
3
Легендарный игрок сборной Португалии объявил о завершении карьеры
2025.12.11 23:41
Радимов: «Роналду в сборной Португалии – это минус один человек на поле»
2025.12.07 17:57
5
ВидеоМоуринью не пропустили в очереди в столовой академии «Бенфики» – стоял вместе с остальными
2025.11.08 09:20
Два топ-клуба Португалии заинтересовались Тикнизяном
2025.11.01 12:44
Сына Роналду впервые вызвали в сборную Португалии U-16
2025.10.20 22:48
Мостовой оценил возвращение Моуринью в «Бенфику»: «Он открыл хороший бизнес»
2025.10.01 17:31
Моуринью пригласил в «Бенфику» чемпиона мира и обладателя «Золотого мяча»
2025.09.27 13:58
5
ФотоВ Португалии появился огромный мурал с Моуринью
2025.09.25 17:50
2
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
Назван обладатель трофея Герда Мюллера
2025.09.22 23:03
«Бенфика» разгромно победила в дебютном матче Моуринью
2025.09.20 22:22
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 