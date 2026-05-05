«Арсенал» продал защитника перед полуфиналом ЛЧ

«Порту» объявил о выкупе прав на центрального защитника Якуба Кивиора.
Португальский клуб воспользовался соответствующей опцией в арендном соглашении 26-летнего поляка.
«Арсенал» получит 17 миллионов евро за трансфер, еще 5 миллионов прописаны в сделке в виде бонусов.
Также в случае перепродажи игрока «Порту» перечислит лондонцам еще 2 миллиона евро.
С Кивиором заключен контракт до 2030 года с отступными в размере 70 миллионов евро.
- «Арсенал» отдал центрбека в аренду 1 сентября 2025 года.
- В составе «Порту» он сделал 2 голевых передачи в 38 матчах.
Источник: сайт «Порту»