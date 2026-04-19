Моуринью рассмешили на пресс-конференции

Жозе Моуринью, главный тренер «Бенфики», ответил встречным вопросом журналисту, который спросил его о будущем в клубе.

На пресс-конференции перед дерби со «Спортингом» репортер поинтересовался, может ли Моуринью гарантировать, что останется в «Бенфике» в следующем сезоне.

«А вы можете гарантировать, что останетесь на RTP в следующем сезоне?» – ответил Моуринью журналисту государственного телеканала.

«Могу, потому что никому другому я не нужен», – сказал репортер, после чего Моуринью рассмеялся.

Журналист добавил: «Я не Моуринью, которым интересуются в разных странах».