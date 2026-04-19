Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Моуринью рассмешили на пресс-конференции

19 апреля, 12:08
1

Жозе Моуринью, главный тренер «Бенфики», ответил встречным вопросом журналисту, который спросил его о будущем в клубе.

На пресс-конференции перед дерби со «Спортингом» репортер поинтересовался, может ли Моуринью гарантировать, что останется в «Бенфике» в следующем сезоне.

«А вы можете гарантировать, что останетесь на RTP в следующем сезоне?» – ответил Моуринью журналисту государственного телеканала.

«Могу, потому что никому другому я не нужен», – сказал репортер, после чего Моуринью рассмеялся.

Журналист добавил: «Я не Моуринью, которым интересуются в разных странах».

  • Жозе принял «Бенфику» по ходу сезона.
  • Над возвращением Моуринью думает «Реал».
  • Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.

Источник: аккаунт Маттео Ди Ганги в X
Португалия. Примейра Бенфика Моуринью Жозе
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1776596156
Остроумно и главное без злобы.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 