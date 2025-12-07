Радимов: «Роналду в сборной Португалии – это минус один человек на поле»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов порассуждал о роли 40-летнего Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Без Роналду команда более мобильная, быстрая, может доминировать. С ним минус один человек – он выпадает из прессинга. При этом в Лиге наций он забивал в решающих матчах. Это человек, который с гарантией забивает голы.

Это дилемма для тренера. Тут надо понимать, что ему надо: играть и показывать качественную игру на поле или убийца нападающий, который точно забьет гол, но ты можешь пропускать из‑за этого», – сказал Радимов.