Радимов: «Роналду в сборной Португалии – это минус один человек на поле»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов порассуждал о роли 40-летнего Криштиану Роналду в сборной Португалии.
«Без Роналду команда более мобильная, быстрая, может доминировать. С ним минус один человек – он выпадает из прессинга. При этом в Лиге наций он забивал в решающих матчах. Это человек, который с гарантией забивает голы.
Это дилемма для тренера. Тут надо понимать, что ему надо: играть и показывать качественную игру на поле или убийца нападающий, который точно забьет гол, но ты можешь пропускать из‑за этого», – сказал Радимов.
- У Роналду 226 матчей за сборную, 143 гола.
- Дебют состоялся в 2003 году.
- На ЧМ-2026 Португалия сыграет в группе с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго/Ямайкой/Новой Каледонией.
Источник: «Матч ТВ»