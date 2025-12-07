Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Радимов: «Роналду в сборной Португалии – это минус один человек на поле»

Радимов: «Роналду в сборной Португалии – это минус один человек на поле»

Вчера, 17:57
5

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов порассуждал о роли 40-летнего Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Без Роналду команда более мобильная, быстрая, может доминировать. С ним минус один человек – он выпадает из прессинга. При этом в Лиге наций он забивал в решающих матчах. Это человек, который с гарантией забивает голы.

Это дилемма для тренера. Тут надо понимать, что ему надо: играть и показывать качественную игру на поле или убийца нападающий, который точно забьет гол, но ты можешь пропускать из‑за этого», – сказал Радимов.

  • У Роналду 226 матчей за сборную, 143 гола.
  • Дебют состоялся в 2003 году.
  • На ЧМ-2026 Португалия сыграет в группе с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго/Ямайкой/Новой Каледонией.

Источник: «Матч ТВ»
Комментарии (5)
Интерес
1765119630
Давно.Знамя поникло.Хватит уже.
Ответить
lek!
1765120371
Если он минус , боюсь подумать сколько вообще из 11 человек на поле у нас в сборной играет . Одни минусы )
Ответить
Benifacto
1765122892
попахивает биполярочкой....он минус но забьет)))
Ответить
Красногорск_Фан
1765124480
Вот эксперт и тренер из Буланова-Радимова нулевой. И это хорошо. Его утверждения образец борьбы со здравым смыслом. Выпустили бы Роналду в старте игры с Марокко, кто знает как закончился бы предыдущий ЧМ. Мобильная, быстрая, доминирующая команда проиграла. Там где требовалась наглость и командный дух и лидерство Роналду. Сзади КриРо почти не играет. Поэтому утверждения про пропустить не объективны. Фарт / не фарт зависит от конкретной игры , соперника, готовности. 2025-й у КриРо на уровне сборной определенно в активе. Ждем на ЧМ.
Ответить
Фердя
1765128275
Я согласен если бы в нашей сборной играли пару Роналду! Радимов…иди подметает языком Невский проспект!
Ответить
